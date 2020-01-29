最棒春節 台彩統計已有145位幸運兒獨得百萬獎金

（中央社記者潘姿羽台北29日電）春節連假已至尾聲，多數人不想面對即將開工的現實，但對於少數幸運兒來說，今年的過年是最棒的一年；台彩統計，小年夜至大年初四，累計已送出169組新台幣100萬元獎金，其中獨得百萬獎金的高達145人。

台彩109年春節加碼，大樂透自小年夜起連續開獎11天，每天並加開9個獎號，總共要送出360組100萬元的春節大紅包。

據台彩統計，小年夜（1月23日）至大年初四（1月28日）止，累計已送出169組100萬元獎金，共201名幸運兒對中大獎，其中獨得百萬獎金的高達145人，占比約72%。

對中春節大紅包的201張彩券中，有18張採用包牌方式投注，其餘183張是一般投注；至於選號方式，有172張採用電腦選號，自選號碼的有29張。

以購買的時段來看，傍晚至開獎前（16時至20時）下注的占多數，比例近4成，其次為中午時段（10時至14時）購買，占比也有36.3%。

台彩指出，大年初五（1月29日）大樂透仍將開獎，本期頭獎預估上看1.1億元，並將繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中其中6個就可把百萬獎項帶回家。（編輯：林孟汝）1090129