高市府百貨賣場 將設發燒量測站進出戴口罩

（中央社記者陳朝福高雄29日電）高市府衛生局長林立人今天說，將加速公文作業並公告，對高風險場域如百貨公司等進出人員量測體溫並要求戴口罩，市府機關設發燒量測站，最快明天啟動並要求第一線人員戴口罩。

林立人指出，明天將會加速公文作業流程，在完備程序後，通函公私及機關部門，對高、中低風險場域做不同規範；高風險場域要求設量測站量測體溫，並要求戴口罩。

高市府行政暨國際處長蔡淑貞告訴中央社記者，30日起將會在市府大門口由專人提供消毒液並宣導進出人員戴口罩，等市府公告確定，行國處會在上班時間於主要出入口對進出人員量測體溫，過了上班時間，將有部分門禁管制，以免有防疫破洞。最快明天就會設站啟動量測體溫，如同仁發燒將會被要求返家休息，如有中國活動史將通報。

高雄市截至28日累計2名境外移入嚴重特殊傳染性肺炎確診個案，市長韓國瑜下午在衛生局主持第一級流行疫情指揮中心第2次應變會議，在會中做成8點裁示。

裁示內容包括：防疫團隊持續落實接觸者居家隔離及體溫、健康關懷；市府所有機關於大門出入口處設置體溫量測站，對外為民服務櫃檯第一線人員及保全、警衛需戴口罩；市民進入醫療機構、大型百貨賣場等室內人潮聚集密閉空間，配合量測體溫、戴口罩；市府各局處暫停室內非必要的大型活動，暫停戶外百人以上活動等。

市府將動支天然災害準備金新台幣1070萬元，因應緊急防疫需要，含採購防疫物資、收治場所整備等；調整應變指揮中心會議每週召開2次；工務及民政局動員里鄰系統並加強大樓管委會以漂白水消毒公共空間；消保官等介入調查防疫物資供貨及物流是否正常，以防堵廠商囤貨造成市民恐慌。

至於防疫收治場所的增置部分，林立人表示，已著手規劃大型收治空間，包括協調軍方大型營舍等，將逐步設置約有千床的收治空間。（編輯：劉學源）1090129