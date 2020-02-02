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武漢台商回台將全程隔離 確診個案不予登機
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情9/100

武漢台商回台全程隔離 確診個案將不予登機

最新更新：2020/02/02 17:54
中央流行疫情指揮中心2日舉行記者會，指揮官、衛福部長陳時中（圖）表示，台商能否回台還是未知數，但防疫單位會做好全程隔離，所有可能接觸者都會穿上全套防護裝備，確診個案則不予登機。中央社記者謝佳璋攝　109年1月30日
中央流行疫情指揮中心2日舉行記者會，指揮官、衛福部長陳時中（圖）表示，台商能否回台還是未知數，但防疫單位會做好全程隔離，所有可能接觸者都會穿上全套防護裝備，確診個案則不予登機。中央社記者謝佳璋攝　109年1月30日

（中央社記者張茗喧台北2日電）武漢台商傳出可望包機回台，指揮中心今天表示，台商能否回台還是未知數，但防疫單位會做好全程隔離，所有可能接觸者都會穿上全套防護裝備，確診個案則不予登機。

防疫資訊

中央疫情指揮中心今天下午召開記者會說明疫情進度，指揮中心指揮官陳時中表示，截至今天，國內沒有新增新型冠狀病毒確診個案，10名確診病患情況也相當穩定，雙陰性個案（兩次採檢陰性），明天會做專家會診、再次採檢，做最完善的處置；另新增1人第一次採檢陰性。

陳時中指出，目前中國疫情持續升高，湖北疫情尤其嚴峻，另像是浙江、廣東、湖南疫情也逐漸升溫，指揮中心研判未來中國大陸疫情還會持續一段時間，不會馬上降溫。

截至1日為止，浙江省累計報告確診病例661例，其中溫州占265例，是湖北省以外疫情最嚴重的城市，溫州官方今天宣布採半封城管制措施，外界關心台灣是否提高對浙江或溫州的管制措施。

陳時中說，中國疫情資訊雖公布不透明，但國內專家仍以相關感染數字、確診個案、社區感染比例等加以評斷及加權後判斷，未來會根據疫情進展評估是否加嚴管制措施。

陳時中指出，縱使中國疫情嚴峻，台灣防疫仍守的很好，只有出現境外移入和家庭群聚感染，但外在環境險峻狀況下，社區群聚這條線一定要守住。

近日傳出400多名滯留武漢的台商可望返台，返台後的隔離措施引發關注。陳時中表示，目前台商能否回台還處於不確定狀態，因此隔離措施方案也在持續溝通當中，包括隔離地點、實際措施的細節等，能肯定的是防疫單位一定會全程隔離，同時給予方便的生活環境，希望保護國人也達到防疫目標。

媒體詢問，目前武漢台商共有3人出現疑似症狀、1人確診，是否也一併返台。陳時中說，確診個案將不給予登機，對於疑似個案，則會做相關分流及分離，回台後將全程隔離、確實做好個人全身防護，所有可能接觸的人員如機師、空姐等都會全程戴帽子、戴口罩、穿隔離衣等全套防護裝備，確保任何人在與台商接觸過程中，沒有交叉感染可能性。（編輯：屈享平）1090202

武漢肺炎疫情延燒，不少民眾2日外出時戴上口罩，防範疫情擴大。中央社記者徐肇昌攝　109年2月2日
武漢肺炎疫情延燒，不少民眾2日外出時戴上口罩，防範疫情擴大。中央社記者徐肇昌攝　109年2月2日
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