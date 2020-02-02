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武漢台商回台將全程隔離 確診個案不予登機
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中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
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武漢肺炎疫情6/100

廣州回台需居家檢疫 有人認同也有人立即返陸

最新更新：2020/02/02 18:50
2日起，有廣東旅遊史旅客入境需居家檢疫14天。首日執行，有的民眾認同配合，不過也有旅客當場買機票返回廣州。圖為桃園機場檢疫站。（中央社檔案照片）
2日起，有廣東旅遊史旅客入境需居家檢疫14天。首日執行，有的民眾認同配合，不過也有旅客當場買機票返回廣州。圖為桃園機場檢疫站。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳睿騏桃園機場2日電）中央流行疫情指揮中心宣布，大陸廣東列為二級流行地區，今天起，有廣東旅遊史旅客入境需居家檢疫14天。首日執行，有的民眾認同配合，不過也有旅客當場買機票返回廣州。

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心昨晚宣布防疫升級，將大陸廣東列為二級流行地區，今天起，廣東民眾不得入境，另外，有廣東旅遊史與透過小三通入境者，都須居家檢疫14天。

疾管署人員表示，空橋門口會有檢疫官向旅客說明檢疫流程，並提供入境健康聲明卡及入境居家檢疫通知書，旅客在填寫完畢後簽名，由檢疫人員審核後影印留存，旅客則拿回正本以執行居家隔離檢疫14天，並可持檢疫通知書向工作單位及學校請假。

疾管署人員說，建議居家隔離檢疫者由家人接回，或者搭乘計程車返家，不要搭乘機場捷運及客運巴士等大眾運輸工具，同時檢疫期間不要外出及出境，共同生活者應採取適當防護措施，常洗手並每天量體溫記錄，若有身體不適，應主動與衛生單位連繫，或撥打1922防疫專線電話。

禁令生效後首班廣州飛桃園的南方航空班機在中午12時50分降落，衛生福利部疾病管制署北區管制中心就已架設好臨時工作站，並由部立醫院提供數十名護理師支援，配合原有保一總隊支援警力，共同執行檢疫作業，每個航班的檢疫作業大約花費1小時。

一名本國籍旅客聽到要居家隔離，當場表示不入境了，並立即聯繫航空公司買機票，再搭乘原班機返回廣州。不過也有到大陸探親的一人家，聽說須居家檢疫時表示認同，並說這是保護自己也保護別人，在確認健康無虞後再去上班、上課，大家都安心。

另外有10多名前往尼泊爾的旅客，回程時經過廣州轉機，向檢疫官詢問過境廣州轉機，是否要被列入居家檢疫對象，檢疫官仍要求須隔離檢疫，只好在通關入境後再向服務單位請假。（編輯：方沛清）1090202

一名本國籍旅客2日聽到從廣東返台入境要居家隔離，當場表示不入境了，並立即聯繫航空公司買機票，再搭乘原班機返回廣州。圖為桃園機場電子看板。（中央社檔案照片）
一名本國籍旅客2日聽到從廣東返台入境要居家隔離，當場表示不入境了，並立即聯繫航空公司買機票，再搭乘原班機返回廣州。圖為桃園機場電子看板。（中央社檔案照片）
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