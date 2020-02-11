鑽石公主號日本外海隔離 85歲台籍老翁健康差

（中央社記者楊明珠東京11日專電）鑽石公主號因一名香港乘客確診武漢肺炎，目前停泊在日本橫濱港碼頭外防疫隔離，船上20多名台灣人期盼早日下船，一位85歲台灣男乘客咳血又流鼻血，健康不佳仍未獲准下船。

鑽石公主號3日晚間返抵日本橫濱港後，停泊在大黑碼頭外防疫隔離，昨天新增65個俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）確診病例，累計已有135人確診，其中1人是台灣人。目前船上還有3600多人，約有20名台灣籍乘客及2名台灣籍工作人員。

日媒今天一早報導，日本政府可能安排船上的高齡長者及患有慢性病的乘客先下船，但最後只見醫護人員將昨天確診的65名病患陸續移下船送醫。

船上一位台灣男士昨天寫信向總統蔡英文求救，他今天向中央社表示，他85歲的父親今天多次流鼻血，但醫護人員沒有到他和父親的房間。昨天父親接受篩檢，至今還不知結果，他幽默表示：「可能今天是日本的建國紀念日假日吧。」

這位台灣旅客說，今天近午有得到放風的機會，上甲板呼吸新鮮空氣，看到陽光普照，比較舒服。但他還是擔心父親的身體狀況，只能上網查詢偏方，藉由穴道按摩讓父親流鼻血的情況止住。

他說，今天已和駐日代表處官員聯繫上，透過電子郵件向這位駐日官員表示，真的只是希望讓爸爸得到較好的隔離與照顧，希望讓他爸爸和台灣年紀大的長者能先下船。駐日官員建議他向船務人員反映，也表示駐日代表處已通知日本外務省（外交部）官員。

對於日本政府處理鑽石公主號的防疫隔離方式，這位台灣男士說，日本政府作法實在太制式，完全沒有變通餘地。只說沒發燒的人就不能接受篩檢，對於一些有其他疾病的乘客，像他父親咳嗽到咳血、流鼻血卻不理會，根本是本末倒置。

他說，看到媒體報導俄羅斯外交部發言人批評日本政府對鑽石公主號的處理方式混亂無方，認為台灣的外交部也應該敦促日本政府積極一點，儘速讓乘客脫離如同疫區的這艘船，目前乘客身心都很煎熬。

他很煩惱父親的安眠藥已用完，不知是否能睡得安穩。他說，期待父親明天能下船，已教父親如何用手機，老人家是學習了，但不知是否真的會操作。

駐日代表處成立「因應新型冠狀病毒疫情工作小組」，由副代表蔡明耀擔任召集人。對於船上台灣人請願內容，駐日代表處表示，已初步探詢日本外務省儘早撤離台灣乘客的可能性。

駐日代表處表示：「日方回覆目前正與醫療防疫等相關單位及各國駐日使領館協調中，將持續與我方密切聯繫，倘有任何進展，將儘速通知我方。」

日本放送協會（NHK）報導，日本厚生勞動省表示，鑽石公主號確診的135人當中，60歲以上占將近8成。

確診的135人當中，截至今天下午4時，有91人被送至醫療機關。留在船內的乘客與船組員原則上從本月5日起14天在客房內自主隔離，最快19日才能下船。

為了防止船內疫情擴大，今天下午4時許，日本環境感染學會專門醫師以及護士4人組成的調查小組今天上船調查，調查乘客生活環境以及船內走動機會較多的船組員預防傳染措施的情況。

原本停泊在橫濱港大黑碼頭外的鑽石公主號今天傍晚將確診病患送下船之後，船隻駛離碼頭，預計明天早上再駛回碼頭。（編輯：林憬屏）1090211