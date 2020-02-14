台灣今年首例百日咳 高傳染力接種疫苗可防

（中央社記者陳偉婷台北14日電）疾管署今天公布，台灣現今年首例百日咳個案，為北部40餘歲男性，曾去中國深圳洽公，幸已痊癒。百日咳為飛沫傳染，不論有無發病都有高度傳染力，接種疫苗是最好防範法。

嬰幼兒感染百日咳後症狀通常較為嚴重，特別是6個月以下的嬰兒更是重症高危險群，可能引起肺炎、抽搐、腦病變、腦出血、死亡。另2016年至2019年累計2至9起群聚，以家庭群聚為主。疾病管制署建議，懷孕婦女、嬰兒照顧者可自費接種一劑疫苗，以降低嬰幼兒感染機會。

疾管署上午發布新聞稿指出，國內出現今年首例百日咳確定個案，為北部40多歲男性，去年12月底曾到中國深圳洽公，今年1月10日返台，1月30日出現咳嗽有痰，期間曾到多家診所就醫，2月5日到醫院就醫後採檢通報，11日確診，目前已痊癒，同住接觸者3人沒有疑似症狀。

疾管署副署長莊人祥表示，百日咳主要透過飛沫傳染，無論有無發病都有高度傳染力，感染症狀為持續咳嗽超過2週，並伴隨鼻炎、打噴嚏、輕微發燒等類似感冒的症狀，成人很少出現併發症。

依據監測資料統計，2016年至2019年同期百日咳病例數分別為1、2、2、4例，每年累計病例數為17至34例，多為3個月以下、未達接種疫苗年齡或僅接種第1劑疫苗的嬰兒（佔56%），其次為20歲以上成人（佔26%）。另2016年至2019年累計2至9起群聚，以家庭群聚為主。

莊人祥說，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前台灣提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗。

疾管署提醒，家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議懷孕婦女、嬰兒照顧者可自費接種一劑疫苗，以降低嬰幼兒感染機會。

莊人祥說，家長或家中較大的兒童務必注意咳嗽禮節及呼吸道衛生，外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。（編輯：屈享平）1090214