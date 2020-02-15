武漢肺炎疫情波及 台北血庫AO型急缺

（中央社記者陳偉婷台北15日電）受COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，血庫存量受打擊。台北捐血中心庫存僅剩3.9天，處在急缺狀態，其中A型、O型僅各剩3.8、3.5天庫存，恐可能衝擊臨床用血。

台北捐血中心下午發布新聞稿指出，15日血液庫存只剩下3.9天，其中A型與O型僅剩3.8、3.5天的庫存量。但醫院需要用血的病患並未減少，有許多定期需用血病患，加上手術病患及緊急出血各種需要用血情況，目前台北捐血中心供應給醫院用血除緊急需求外，僅能滿足約4成需求。

血液基金會業務處長洪英聖下午接受聯訪表示，近期因武漢肺炎疫情影響，民眾減少出門活動，許多例行的捐血活動也因擔心疫情相繼停辦，導致血庫進帳受限。原本週末假日血庫應可望解渴，又遇到補班日，也讓捐血人變少。

根據血液基金會統計，自從武漢肺炎疫情開始以來，捐血量約低於同期1至2成。短期雖可調配各中心支援用血，但如果疫情持續、加上天氣如果濕冷，導致捐血意願持續下降，可能會對醫療臨床造成衝擊。

此外，考量用血安全，自即日起，凡近期曾到訪中、港、澳以及新加坡地區回台的捐血人，需在離開後暫緩捐血28天。這可能也是造成符合捐血條件的民眾減少的原因。

洪英聖說，各捐血站都有提供良好防護環境給捐血人，如加強作業環境消毒頻率、在入口處張貼暫緩捐血文宣提醒民眾，也提供乾洗手液放在入口處，醫護人員全程配戴口罩，也會先詢問TOCC（遊遊史、職業史及群聚史），且現在台灣沒有社區感染，民眾捐血不用擔心，盼熱血民眾持續捐血幫助需用血病患。（編輯：孫承武）1090215