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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情8/100

武漢肺炎／白牌司機家庭群聚 陳時中：社區是安全的

最新更新：2020/02/18 20:07
台灣首例武漢肺炎死亡個案引發家庭群聚，有職場受波及。指揮中心指揮官陳時中（中）18日對此表示，職場接觸者58人採檢都陰性，疫情可能不會外擴。中央社記者謝佳璋攝　109年2月18日
台灣首例武漢肺炎死亡個案引發家庭群聚，有職場受波及。指揮中心指揮官陳時中（中）18日對此表示，職場接觸者58人採檢都陰性，疫情可能不會外擴。中央社記者謝佳璋攝　109年2月18日

（中央社記者陳偉婷、陳依璇台北18日電）台灣首例武漢肺炎死亡個案引發家庭群聚，有職場受波及。指揮中心指揮官陳時中今天說，職場接觸者58人居家隔離，採檢都陰性，疫情可能不會外擴，「社區還是安全的」。（延伸閱讀：鑽石公主號4台人確診 滯留者返台須搭包機且隔離檢疫

防疫資訊

疫情指揮中心傍晚在記者會公布，針對台灣首例武漢肺炎死亡個案引發的中部家庭群聚事件，截至目前共掌握4名個案的接觸者共235人，並已完成採檢200人、32人有適當防護無需採檢，其中3人確診（已分別於2月16日及17日公布），175人陰性，22人檢驗中。

指揮官陳時中在記者會表示，此家庭群聚中確診的外甥女婿的職場，有58人都居家隔離，且58人採檢都是陰性，從此觀察，「這一波可能不會往外擴散」。

至於白牌計程車司機的感染源，指揮中心鎖定一名從中國浙江返台的台商。陳時中說，目前已經採集該台商的血液，送到2研究單位，將釐清是否血液中有病毒的抗體，確認是否曾經染病。

但陳時中也說，不管源頭是什麼，因時間已經遠遠超過潛伏期，若出現有症狀的個案，在醫療系統也會被發現，大家可以安心。究竟是不是浙江台商，以整個社會防疫角度來看，已不重要。

陳時中也認為，此案已漸漸控制，僅剩零星個案還在檢驗中，「社區還是安全的」。（編輯：吳協昌）1090218

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