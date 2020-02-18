武漢包機解除隔離民眾盼能好好睡一覺 感謝信盼戰勝恐懼

日前搭乘武漢包機返台的民眾18日解除隔離陸續返家，其中一名女性在解除隔離後，特別發表一封感謝信，感謝隔離期間林口檢疫所工作人員的貼心照顧，也盼工作人員照顧好自身健康。（湖北武漢台胞返鄉自救會提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年2月18日

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）3日深夜搭乘武漢包機返台的台商及眷屬，在今天清晨解除隔離陸續返家，結束14天的隔離期，有的民眾只想好好睡一覺，有的人希望可以回家，大家都很感謝檢疫所人員的照顧。

一名女子在解除隔離後發表一封感謝信表示，自己和哥哥陪伴高齡75歲的母親踏上分別7年的武漢探親之旅，沒想到1月23日突然遭到封城，家人除了想辦法確保健康，也不斷尋求回台的可能，更幸運的搭上第一梯包機，否則患有心臟病的母親恐怕不堪設想。

女子表示，隔離期間很感謝林口檢疫所工作人員的貼心照顧，在疫情消失前，仍要辛苦的照顧從疫區回來的民眾，也希望工作人員可以照顧好自己的健康，最後，也希望滯留在湖北的台胞們能夠儘快回台，「我相信他們都像我們一樣，期望能夠幫助彼此戰勝所有的恐懼」。

也有接受隔離的民眾表示，裡面都很好，三餐都會定時送到門口，醫護人員每天都會透過廣播詢問大家的情況如何，有沒有哪裡不舒服、對餐點是否滿意等，可以離開檢疫所心情真的很好，回家想好好的休息一段時間。

另一名接受隔離的民眾則表示，很久沒有看到外面的環境了，所以感到很開心，昨天晚上還因為太開心了，所以一直在看電影沒有睡覺，回家後第一件想做的事就是好好睡一覺，檢疫所也有告訴大家要做好自主健康管理的工作，盡量待在家裡不要出門。

20多年前嫁到台灣的李女士表示，23日封城的那天，自己還特別趕到機場想要搭機返台但沒趕上，停留在武漢時也不能出門，街上都沒有行人就像死城一樣，幸運地搭上第一梯次包機家人都很開心，但自己也能體會留在大陸的台灣人，一定很煎熬。

李女士說，台灣的防疫工作做得很好很仔細，大陸方面跟台灣沒得比，大陸方面在登機前只有量體溫，大家在飛機上都很擔心染病，部分乘客甚至連東西都不敢吃，直到飛機在台灣落地才覺得「到家了」，台灣檢疫人員不但態度親切，相關的防護措施也比較詳細，感謝防疫人員的照顧。（編輯：張銘坤）1090218