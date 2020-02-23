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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情10/100

居家檢疫隔離關懷服務計畫　3月1日上路

最新更新：2020/02/23 15:59
中央流行疫情指揮中心23日宣布，地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫，預計3月1日上路。圖為花蓮縣衛生局整合縣內10家責任醫院，提供視訊診療服務。（花蓮縣衛生局提供）中央社
中央流行疫情指揮中心23日宣布，地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫，預計3月1日上路。圖為花蓮縣衛生局整合縣內10家責任醫院，提供視訊診療服務。（花蓮縣衛生局提供）中央社

（中央社記者陳偉婷台北23日電）為落實居家檢疫及居家隔離並完善關懷服務網絡，中央流行疫情指揮中心今天宣布，地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫，預計3月1日上路。

疫情指揮中心指揮官陳時中下午記者會宣布，地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫，預計將於2月26日規劃完成，並於3月1日上路。

地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫由22縣市共同推動，重點包括對象關懷、就醫協助、交通安排、生活支持及專線服務等，確保民眾於居家檢疫及居家隔離期間能獲得各項生活、心理及就醫支持，鼓勵配合防疫措施的民眾落實居家檢疫及居家隔離作業，降低民眾對居家檢疫及隔離對象的對立，提升全民防疫信心。

指揮中心再次呼籲，居家檢疫及隔離對象及一般民眾都應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。

民眾若於檢疫或隔離期間如有發燒、咳嗽等不適症狀，不可自行外出就診，應主動聯繫衛生單位，由衛生單位安排後續就醫事宜，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。（編輯：管中維）1090223

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