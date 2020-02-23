居家檢疫隔離關懷服務計畫　3月1日上路

（中央社記者陳偉婷台北23日電）為落實居家檢疫及居家隔離並完善關懷服務網絡，中央流行疫情指揮中心今天宣布，地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫，預計3月1日上路。

疫情指揮中心指揮官陳時中下午記者會宣布，地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫，預計將於2月26日規劃完成，並於3月1日上路。

地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫由22縣市共同推動，重點包括對象關懷、就醫協助、交通安排、生活支持及專線服務等，確保民眾於居家檢疫及居家隔離期間能獲得各項生活、心理及就醫支持，鼓勵配合防疫措施的民眾落實居家檢疫及居家隔離作業，降低民眾對居家檢疫及隔離對象的對立，提升全民防疫信心。

指揮中心再次呼籲，居家檢疫及隔離對象及一般民眾都應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。

民眾若於檢疫或隔離期間如有發燒、咳嗽等不適症狀，不可自行外出就診，應主動聯繫衛生單位，由衛生單位安排後續就醫事宜，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。（編輯：管中維）1090223