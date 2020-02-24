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東北角7綠蠵龜喪命 專家研判受困網具致死

最新更新：2020/02/24 16:36
海巡署北部分署第二岸巡隊23日下午接連在新北市岸際發現7隻死亡海龜，經專家解剖後確認都是綠蠵龜，其中一隻為成龜，其餘則是青少龜，同一天出現7隻海龜死亡案例不太像是自然因素，研判是受到沿近海漁業活動影響致死。（第二岸巡隊提供）中央社記者王朝鈺傳真 109年2月24日
海巡署北部分署第二岸巡隊23日下午接連在新北市岸際發現7隻死亡海龜，經專家解剖後確認都是綠蠵龜，其中一隻為成龜，其餘則是青少龜，同一天出現7隻海龜死亡案例不太像是自然因素，研判是受到沿近海漁業活動影響致死。（第二岸巡隊提供）中央社記者王朝鈺傳真 109年2月24日

（中央社記者王朝鈺基隆市24日電）海巡署北部分署第二岸巡隊昨天下午接連在新北市岸際發現7隻死亡綠蠵龜，經專家到場解剖後，研判非自然因素，可能遭網具困住或拖至深海，導致肺部血管破裂死亡。

第二岸巡隊今天表示，昨天下午在新北市南雅沿岸發現一隻死亡海龜，相隔不久後，又接獲民眾報案於龍洞灣至和美一帶岸際發現6隻死亡海龜。

第二岸巡隊立即指揮南雅、龍洞安檢所及第二機動巡邏站人員到場協助，並通知新北市政府動物保護防疫處與國立台灣海洋大學研究人員前往現場解剖研究。

海洋大學海洋生物研究所教授程一駿向中央社記者表示，經解剖後確認7隻死亡海龜都是綠蠵龜，其中一隻為成龜，其餘則是青少龜，同一天出現7隻海龜死亡案例不太像是自然因素，研判是受到沿近海漁業活動影響致死。

程一駿推測，死亡的成龜可能遭網具拖至更深的海底，使得壓差過大，導致綠蠵龜肺部血管破裂死亡，其餘青少龜則是被網具困住死亡，經解剖完畢後，由海巡人員協助就地掩埋。（編輯：李錫璋）1090224

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