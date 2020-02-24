侯友宜：防範武漢肺炎社區傳播 診所醫師是關鍵

（中央社記者黃旭昇新北24日電）武漢肺炎疫情延燒，新北市長侯友宜今天與基層診所座談時指出，診所醫師是防範社區傳播的關鍵，盼更謹慎問診篩檢出病人，並留意防護自身安全。

新北市政府衛生局晚間表示，侯友宜下午邀集新北市醫師公會理事長周慶明、理監事及幹部共26人，參加醫療機構防疫精進會議。

台大醫院感染管制中心主任陳宜君、傳染病防治醫療網台北區副指揮官璩大成醫師受邀出席交流，並分享基層診所感染控制、空間動線規劃、發燒篩檢、採檢流程。

璩大成以前線作戰醫護經驗指出，醫師問診時同步觀察病人很重要，也要多詢問家庭成員健康狀況，以研判是否有群聚感染。

璩大成說，即使沒有以放射線X光確診，檢傷分類時也可觀察病患氣喘與其它蛛絲馬跡，研判可能是肺炎；他提醒院內保持通風、簡化診間布置、落實消毒，以降低感染機會，並保護診所醫護人員。

侯友宜在不公開會議中表示，因基層診所在社區開業，與民眾最接近、最親近，不只照護病人更是最前線的疫情監測人員，是防範武漢肺炎社區傳播的關鍵，更應該要特別留意，盼協同防疫作戰安定民心。

侯友宜說，目前中央陸續公布家庭群聚感染，雖仍定調為社區零星感染，但新北已經假想戰情進入「社區感染戰場」，以視同社區感染模式一級開設應變中心，將超前部署、全力備戰。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北共1642家基層診所，2838名開業醫師。第一線醫師是防疫陣線重要一環，透過強化感控與關懷謹慎問診，才能避免防疫破口。

衛生局呼籲醫師要特別留意3類病患，包括不明原因肺炎病人、有發燒或呼吸道症狀群聚現象病人、有發燒或呼吸道感染且具國際旅遊史或接觸史者。

周慶明感謝市府協調各界支援物資，並盤點人力讓醫護人員可安心作戰。（編輯：戴光育）1090224