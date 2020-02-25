11歲童染武漢肺炎台灣最年幼 沒進校園但寒假曾補習

（中央社記者陳偉婷台北25日電）台灣今天新增一名武漢肺炎確診個案，為一名11歲兒童，且為無症狀確診者，也是台灣目前最年幼個案。他採檢時還沒開學，但寒假曾去補習，相關接觸者都在調查中。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，台灣新增1例武漢肺炎確診個案，為先前第27例確診北部80餘歲老翁的孫子，曾到醫院探視老翁，今天確診後收治醫院隔離。此家庭群聚案，目前5人確診。

今天這名新增的個案為一名11歲男童，隔離採檢的時間仍在寒假中，對校園不會產生影響。至於在寒假期間有沒有跟同學、朋友相關的活動接觸，都有掌握，已知他有去補習，接觸者都在匡列調查中。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥說，這名男童因沒有症狀，是因列為接觸者而採檢並確診。他的密切接觸者中，阿公、阿嬤、爸爸、叔叔都確診，但因男童的發病日不明，不太確診感染源為何。

莊人祥說，這名男童寒假時曾有補習，目前還在確認相關班級，如果有接觸就會停班，且同學也會居家隔離。

此男童目前為台灣最年輕的武漢肺炎確診個案，指揮中心執行官周志浩表示，雖然此案才11歲，但根據目前實證數據顯示，武漢肺炎感染兒童、青少年的比例，「低得非常多」。

不過，周志浩說，指揮中心不會大意，才會針對此群聚案接觸者中，不分老少全面採檢，也訂有嚴格的校園防治措施，為了兒童健康努力。（編輯：卞金峰）1090225