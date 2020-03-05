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首頁 / 生活

澳洲搭機確診男非台灣人 長榮清查乘客名單

最新更新：2020/03/05 16:41
名男子從台灣搭乘長榮班機前往南澳，確診武漢肺炎。長榮航空正在清查機上乘客名單，全力配合防疫。（圖取自facebook.com/evaairwayscorp.tw）
名男子從台灣搭乘長榮班機前往南澳，確診武漢肺炎。長榮航空正在清查機上乘客名單，全力配合防疫。（圖取自facebook.com/evaairwayscorp.tw）

（中央社記者張茗喧、汪淑芬台北5日電）一名男子從台灣搭乘長榮班機前往南澳，確診武漢肺炎，駐布里斯本辦事處今天證實，該男子為外籍人士，呼籲旅客注意。長榮航空正在清查機上乘客名單，全力配合防疫。

網路傳聞指出，一名男性3月2日搭乘長榮班機自台灣經布里斯本，抵達南部阿德雷德，昨天確診武漢肺炎，由於該男子疑為台灣人，引發民眾關注。

消息一出，中央流行疫情指揮中心立即與澳洲窗口聯繫了解個案狀況，直到駐布里斯本台北經濟文化辦事處今天下午在臉書粉絲專頁宣布，該個案經查證為外籍人士，虛驚一場。

駐布里斯本台北經濟文化辦事處臉書貼文指出，根據南澳衛生廳今天公布的資料顯示，這名58歲男子3月2日搭乘長榮航空BR315自桃園機場出發，3月3日抵達布里斯本後，同日搭乘維京航空VA1394自布里斯本前往阿德雷德。

駐布里斯本辦事處指出，經查證該確診乘客為外籍人士，並非中華民國籍旅客。

長榮航空表示，回程班機BR316原訂今晚回台，但因此事件取消。

此外，駐布里斯本辦事處也呼籲3月2日搭乘長榮航空BR315、3月3日搭乘維京航空VA1394的旅客注意，如有身體不適狀況請戴口罩立即就醫，並告知醫療單位曾搭乘該航班的旅客，以便相關追蹤並做相關防護措施。（編輯：唐聲揚）1090305

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