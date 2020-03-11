雲端發票500元獎 再增加10萬組中獎機會

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）財政部公告上半年統一發票開獎組數，相較於去年底有2項改變，首先增開10萬組500元雲端發票專屬獎，總獎項增至50萬組，讓中獎機會變更多，其次，6獎（200元）總組數由6組變4組。

統一發票每期固定開出1組千萬特別獎、1組兩百萬特獎以及3組頭獎，其中在6獎部分（200元），民眾對中3組頭獎獎號的後3碼就算中獎，因此固定有3組中獎機會；此外，視每年獎金預算多寡等因素，會另外增開6獎，根據經驗，上半年通常會保守增開1至2組，保留給獎餘裕，下半年再增開至3組。

財政部今天公告，今年上半年的各期統一發票，6獎（200元）增開組數為1組，加上固定可對獎的3組6獎，比去年底減少2組，後續將會綜合考量未領發票情形、獎金預算及手續費等因素，若有餘裕，下半年會再調整增加增開組數。

在雲端發票專屬獎發票方面，原先只有15組100萬元獎項、1.5萬組2000元獎項及40萬組500元獎項，今年上半年，500元獎項部分，將再增開10萬組，總獎項來到50萬組，中獎機會提高。

財政部表示，今年1、2月統一發票將於3月25日開獎，屆時就會增加10萬組500元雲端發票專屬獎。（編輯：楊凱翔）1090310