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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情3/100

武漢肺炎／加州華盛頓州紐約州列二級警示 全球列一級注意

最新更新：2020/03/14 15:08
美國疫情升溫，指揮中心14日宣布將華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州旅遊疫情列為二級警示，其餘各州一級。（圖取自衛生福利部疾病管制署 YouTube頻道網頁youtube.com）
美國疫情升溫，指揮中心14日宣布將華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州旅遊疫情列為二級警示，其餘各州一級。（圖取自衛生福利部疾病管制署 YouTube頻道網頁youtube.com）

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北14日電）美國疫情升溫，指揮中心今天宣布將華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州旅遊疫情列為二級警示，其餘各州一級；另將全球未列疫情建議國家全數列為一級，返台需自主健康管理14天。

美國武漢肺炎疫情升溫，不少好萊塢名人、球星相繼染疫，已有超過1700例確診個案、40多例死亡，美國總統川普宣布美國進入國家緊急狀態。指揮中心指揮官陳時中昨天坦言，美國疫情已到臨界點，不排除分州、分區訂定旅遊疫情建議。

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中宣布，由於美國近期疫情上升，全國46州及華盛頓哥倫比亞特區均已發生病例，逾20州進入緊急狀態，該國疾病預防管制中心研判華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州已有社區傳播，特定疫情嚴重區域已實施隔離管制措施。

指揮中心即日起將美國華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州等3州旅遊疫情建議提升至第二級警示（Alert），前往當地應採取加強防護措施；其他州則列為旅遊疫情建議第一級注意（Watch），民眾應遵守當地一般預防措施。

此外，由於世界衛生組織（WHO）宣布目前疫情趨勢已符合全球大流行，逾110國報告確診病例，超過70國出現本土傳播疫情，多國已加強邊境管制及限制人員移動等措施。

陳時中說，考量全球疫情日趨嚴峻，跨國交通往來密切，指揮中心即日起將全球未列旅遊疫情建議的國家均提升至第一級注意（Watch）。

陳時中指出，民眾14天內如有旅遊疫情建議第一、二級國家旅遊史者，入境後應落實14天自主健康管理；因應全球旅遊疫情建議提升，台灣將強化邊境管理及進行回溯性擴大篩檢等措施，以確保國人安全。（編輯：張雅淨）1090314

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