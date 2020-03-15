防堵假資訊 Apple嚴格把關武漢肺炎疫情相關APP

（中央社記者韓婷婷台北15日電）全球抗疫大作戰，為了確保相關健康及安全資訊的可靠性，蘋果（Apple）今天宣布對於提供疫情資訊的app進行審查，確保這些資訊來源的可靠性，並指出，禁止以新冠肺炎為主題的娛樂或遊戲內容。

Apple表示，隨著武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）大流行，世界各地的社區都依賴應用程式作為可靠的新聞來源，幫助用戶了解公共衛生的最新情勢。

為了不辜負用戶的期待，Apple指出將對提供疫情資訊的app進行審查，確保這些資訊來源的可靠性，提交新冠肺炎疫情相關app的開發者也必須隸屬於被認可的機構，如政府機關、公共健康非營利機構、在醫療健康方面有深厚經驗和信譽的公司，和醫療或教育機構。

Apple也特別點出，App Store不會提供以新冠肺炎為主題的娛樂或遊戲內容。

開發者可以通過「time-sensitive request」的選項得到優先審核。非營利機構、認可的教育機構，以及政府機關，如果計劃在App Store只推出免費app，可豁免開發者年費。（編輯：鄭雪文）1090315