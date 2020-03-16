防範武漢肺炎疫情 宜蘭縣鼓勵分流清明祭祖

（中央社記者沈如峰宜蘭縣16日電）宜蘭縣政府今天表示，為防範武漢肺炎疫情擴散，今年宜蘭縣立殯葬管理所（員山福園）不提供接駁車服務，納骨區前已設置供桌，讓民眾在戶外擺放供品祭拜，降低感染風險。

宜蘭縣立殯葬管理所長游政斌告訴中央社記者，往年為避免湧入大量車潮及人潮，造成交通壅塞，員山福園在清明節時都會提供接駁車服務，但今年配合中央防疫政策，暫時取消。

此外，為鼓勵民眾分流祭祖或提前掃墓，員山福園從即日起到4月5日，園區內的納骨樓及臨時納骨區前都已設置供桌，讓民眾在戶外擺放供品祭拜，希望減少人群聚集接觸，降低感染風險。

宜蘭市長江聰淵說，宜蘭市第二公墓位於礁溪鄉山區幅員遼闊、山路狹小、會車困難，往年掃墓時因為大量的車潮與人潮湧入，常造成交通壅塞。目前雖然是武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，但市公所考量民眾需求，除了清明節當日上午於公墓山腳下的堤防道路旁，延續墓區內免費巡迴接駁專車服務之外，3月28日及3月29日上午7時至12時，另外提供接駁專車服務，鼓勵市民分流掃墓祭祖，避免祭祖人潮群聚傳染隱憂。

他表示，雖然今年市公所仍提供免費巡迴接駁專車服務，但還是請乘客必須自備口罩配戴，並配合接受量測額溫及酒精消毒，共同為防疫努力。（編輯：李錫璋）1090316