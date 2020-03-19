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中研院長與歐盟視訊 研商抗武漢肺炎合作面向

最新更新：2020/03/19 00:33

（中央社記者吳欣紜台北18日電）台美將合作對抗武漢肺炎，歐盟也與中研院合作開發快篩疫苗。中研院說，中研院院長廖俊智今天下午與歐盟相關單位視訊會議，就台歐如何在快篩、疫苗等合作面向討論。

外交部長吳釗燮及美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）今天上午共同署名的台美聯合防疫夥伴關係聲明，宣布合作抗疫，項目包括快篩檢驗試劑的研發、疫苗的研究與生產、藥品的研究與生產等。

不只是美國，歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）傍晚也發布推特表示，歐盟與中研院同心協力，共同研發最先進的武漢肺炎快篩和疫苗。

中研院深夜透過臉書貼文指出，廖俊智今天下午與高哲夫會面，以及與多名歐盟官員代表同步視訊會議，共商力抗武漢肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病）的策略與防疫機制。

廖俊智指出，此次邀集歐盟相關單位視訊會議，就台歐如何在快篩、疫苗等合作面向討論，當中除了分享台灣目前的研究成果，也討論未來如何在歐盟國家內應用；歐盟也對台灣目前防疫的成果表示肯定，未來將與中研院合作致力開發快篩和疫苗。

高哲夫也發布推特表示，有15分鐘的快篩之後，將可以擊敗2019冠狀病毒。

中研院表示，下午會面現場與會人員包括高哲夫、中研院研究員林宜玲、胡哲銘、謝世良、楊安綏、陳建彰、外交部歐洲司、疾管署等；另參與視訊會議則包括歐盟衛生總署、歐盟災害防救及人道救援總署、歐盟研究暨創新總署、歐盟疾管署等。（編輯：楊昭彥）1090319

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