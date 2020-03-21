彰化大城雞隻染禽流感 撲殺2萬1680隻

彰化縣大城鄉一處禽場雞隻確診感染H5N2及H5N5亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員21日完成撲殺清場及消毒作業。（彰化縣動物防疫所提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 109年3月21日

（中央社記者蕭博陽彰化縣21日電）彰化縣大城鄉一處雞場有雞隻異常死亡，經檢驗確診感染H5N2及H5N5亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員今日完成全場撲殺清場及消毒工作，共撲殺2萬1680隻土雞。

不只武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，禽流感病毒也持續威脅家禽。彰化縣動物防疫所長董孟治今天表示，18日接獲大城鄉一處雞場通報場內雞隻出現異常死亡情形，立即派員進行移動管制並採病雞送往行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗。

董孟治說，家衛所今天確診雞隻感染H5N2及H5N5亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員今日完成全場撲殺清場及消毒工作，共撲殺2萬1680隻土雞，成為今年第3起禽流感病毒案場，前2案分別發生在1、2月，而去年總共有18件禽流感病毒案場。

董孟治表示，近來氣溫變化大，易造成家禽高度緊迫，易使家禽免疫力下降而罹病，呼籲養禽業者落實場內各項生物安全措施，加強場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若須進場也應要求人員更換衣鞋，入場車輛須澈底消毒，並注意防鳥措施。

董孟治說，業者若發現家禽異常死亡或攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關，以利儘早發現疑似案例。（編輯：黃世雅）1090321