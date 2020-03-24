彰中校狗文宗過世 師生不捨校園添感傷

國立彰化高中校犬「文宗」陪伴師生10個寒暑，如今因病過世，代替文宗向大家告別的彰中謝同學表示，彰中學生對文宗的感情很深，牠在前天往生，消息傳開，不管是畢業的學長姊或是在學學生，很多人都很難過。（彰中謝同學提供）中央社記者吳哲豪傳真 109年3月24日

（中央社記者吳哲豪彰化24日電）「有些事，淚水洗過更明白，當你看到這篇文章時，我已去世，在大家目送中離開」，彰中校犬文宗陪伴師生10個寒暑，如今因病過世，校園增添感傷，學生也為牠寫文章向大家告別。

「文宗」是一隻在國立彰化高中校園生活的小黃狗，牠從校外跑進校園的詳細時間已不可考，只知道約10年前，彰中有學生發現校園多了一隻米克斯犬。由於「文宗」不怕生，在校園待久了，不僅學生們跟牠產生感情，也成為好幾代彰中畢業生的共同回憶。

為文宗成立「彰中校狗黃文宗」臉書粉絲專頁，且在專頁寫下「有些事，淚水洗過更明白，有些愛，失去以後最清澈，當你看到這篇文章時，我已經去世，在大家的目送中離開。現在我走了，輕輕地走，正如我輕輕地來......」代替文宗向大家告別的彰中謝同學說，彰中學生對文宗的感情很深，牠在前天往生，消息傳開，不管是畢業的學長姊或是在學學生，很多人都很難過。

謝同學指出，文宗不會說話，無法跟大家說再見，他才會在臉書上寫了一篇幫文宗跟大家說再見的文章，因為記憶中的文宗，聽到握手就以為有東西吃，也因為彰中有個校園傳說，指畢業生帶女生回學校時，只要有文宗在，追求成功的機率很高，讓牠成為彰中最知名的電燈泡；文宗雖不能跟大家一起在教室上課，但卻成為大家在校園中最親密的夥伴。

謝同學說，當文宗還叫做「小黃」的時候，剛開始同學們都不知道怎麼照顧牠，後來有學生拿紙板築窩，也有人幫牠準備食物，時間久了，文宗就在校園裡生活，由學生會等學生自治組織跟社團負責照料，學校還曾報名參加教育部國民及學前教育署的校園關懷動物競賽，在圖文關懷組以及微電影組都拿到第二名，獎金部分要拿來處理文宗的後事。

在文宗走了之後，不少人私訊給「彰中校狗黃文宗」的臉書專頁，表達對文宗的懷念。謝同學說，文宗的遺體已交由動物喪葬業者處理，未來計畫火化，在校園找個角落埋葬立碑，細節還在規劃中，但有許多畢業生已表達要來送文宗最後一程，大家都希望文宗一路好走，在天上有吃不完的罐罐。（編輯：謝雅竹）1090324