教育部：會同地方政府做好補習班防疫管理

（中央社記者范正祥台北26日電）教育部終身教育司長黃月麗今天表示，教育部轄下所屬博物館和圖書館等國立社教機構，都會配合中央流行疫情指揮中心做好防疫和評估風險，也會會同地方政府做好補習班的相關管理。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、文化部專題報告「原住民族語教育推動及政策檢討」並備質詢，黃月麗會前回應媒體詢問時做以上表示。

防疫考量，中央流行疫情指揮中心昨天建議停辦室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動。

黃月麗今天接受媒體聯訪時表示，教育部轄下所屬博物館和圖書館等國立社教機構，都會依照中央流行疫情指揮中心發布最新快訊做好防疫，配合做好評估風險。

她說，社教機構從防疫期間開始就已注意室內展覽的人流管制以及相關展覽空間的通風等等，都有一直注意。

黃月麗表示，因應最新狀況，對於室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動，教育部會做相關的配套，「譬如研議暫停或取消或延後辦理；如果經過風險評估，已做好環境清潔或處理上的安排，再做繼續辦理的相關規劃。」

被問到關於補習班的防疫工作，包括升學補習班與高普考補習班的防疫，黃月麗說，一樣的原則，依照中央疫情指揮中心的相關規定做好評估，除了考慮人數之外，也會會同地方政府做好補習班的相關管理，協助補習班做好評估。

關於補習班的防疫，黃月麗進一步表示，如果評估風險高，就要進行相對應的措施，譬如補習班如果採梅花座或視訊或分隔教室的方式，還是可以做好防疫工作，這部分就不必然要做停課，將會同地方政府做好這部分的風險評估。（編輯：蘇龍麒）1090326