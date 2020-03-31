奧捷團3重症 張上淳：未有證據與病毒變異有關

（中央社記者陳偉婷、余曉涵台北31日電）奧捷旅遊團武漢肺炎群聚案，4例有3人重症。專家張上淳說，觀察部分從歐洲回來確診者病況迅速轉重，但沒足夠證據顯示與病毒變異有關。肥胖也可能是轉重症風險因子。

根據中央流行疫情指揮中心統計，台灣目前累計322人確診武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病），分別為境外276例和46例本土。其中已有5人死亡，39人解除隔離，其餘住院隔離中。

近日新增的3名死者中，其中奧捷團領隊有體重過重問題，另一死者有慢性病，還有一人則曾罹癌。值得注意的是，奧捷團有4人染病，其中3人都重症。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在記者會回應歐洲病毒是否比較容易致重症時表示，確實有觀察到一些從歐洲回來的確診者，病情很快轉成重症，奧捷團成員也是這樣。但目前沒有足夠資訊顯示，是否是病毒變化導致，但可以在流行病學看到此現象。

此外，張上淳也說，體重過重是重症的一個危險因子，在流感病例中也是如此，若有肥胖或體重過重，也可能變成重症。目前少量的資訊中，體重過重是演變成重症的危險因子，但還需更多數據來證明。（編輯：管中維）1090331