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武漢肺炎疫情10/100

陳時中建議上下班搭捷運戴口罩 北捷加強宣導

最新更新：2020/04/01 17:26
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中1日表示，上下班時搭捷運難以間隔，建議戴口罩。圖為1日上午台北捷運多數民眾乘車都有戴口罩，加強防疫。中央社記者王騰毅攝 109年4月1日
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中1日表示，上下班時搭捷運難以間隔，建議戴口罩。圖為1日上午台北捷運多數民眾乘車都有戴口罩，加強防疫。中央社記者王騰毅攝 109年4月1日

（中央社記者梁珮綺台北1日電）武漢肺炎疫情擴散，中央流行疫情指揮中心公布社交距離指引，指揮官陳時中今天表示，上下班時搭捷運難以間隔，建議戴口罩。台北捷運則加強宣導，請旅客搭捷運時全程戴口罩。

北捷也表示，全力配合中央流行疫情指揮中心及台北市政府防疫政策，若有強制命令頒布，會全力配合執行。

防疫資訊

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，交通部強制搭乘台鐵、高鐵及國道客運的乘客戴口罩，中央流行疫情指揮中心也發布社交距離指引，初步規劃在非特定人場所，室外的社交距離至少1公尺，室內至少1.5公尺，如果特殊狀況無法達到，要戴口罩或使用隔板。

陳時中今天表示，民眾上下班時搭乘捷運，難以間隔，建議戴口罩。

台北捷運隨即進行加強宣導，在捷運站內的電子看板都有相關訊息，請旅客搭乘捷運時全程戴口罩。北捷指出，目前搭乘捷運者有9成9以上會自主戴口罩，會持續宣導。

北捷也表示，為防範武漢肺炎，捷運電聯車在每天出車前會加強消毒，營運時間每8小時也會進行消毒，各車站、場館第一線服務人員執勤時全面配戴口罩；民眾頻繁接觸的設備如自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕、廁所馬桶坐墊及門把、詢問處窗口桌面、電扶梯扶手帶及電梯按鈕等，每4小時會消毒一次。

此外，北捷在台北車站、西門站、市政府站等處設置紅外線熱顯像儀，若民眾體溫超過攝氏38度，將不得搭乘捷運。北捷也呼籲民眾，若有發燒、咳嗽等症狀，請在家休息或儘速就醫。（編輯：方沛清）1090401

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