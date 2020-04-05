商店男染疫 陳時中澄清非超商店員且不常用紙鈔

（中央社記者陳偉婷台北5日電）一商店員工感染武漢肺炎，外界擔心可能接觸者眾，增傳染風險。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，此個案絕非超商店員，來往接觸的人非常少，且主要交易是用信用卡。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，4日確診的本土確診個案（案352）感染源釐清，曾在3月21日與先前公布的境外移入確診者（案301）接觸，兩人在室內喝飲料超過1小時。

案301為30餘歲男性，3月2日從美國返台，3月6日發病，在3月28日通報，3月30日確診。

案352為40餘歲男性。沒有出國史，原感染源不明，在3月30日發病，4月3日通報，4月4日確診。

陳時中說，經疫調發現，案352與案301有密切接觸，在3月21日一起喝飲料約1小時。

外界也擔心，352為商店員工，可能接觸者眾。陳時中說，此個案絕對不是超商店員，來往接觸的人非常少，且用紙鈔的機會不高，主要是信用卡。如果有接觸紙鈔，當然是高度傳染，摸過後就要洗手、用酒精。

指揮中心發言人莊人祥也說，案301和案352接觸的地方是在301處所，兩人關係是友人。

另一引人關注的社區女保全案，莊人祥說，匡列388名接觸者，其中採檢8名，6人陰性，2人採檢中，包含一名社區住戶及一名就醫時接觸的病患。

莊人祥也說，正在對社區的住戶造冊，將進一步調查，也會針對保全下班後足跡疫調。（編輯：管中維）1090405