孫染疫傳幼兒園停課 官員：祖母確診時已全校消毒

中央流行疫情指揮中心6日宣布新增10例武漢肺炎確診，案365為4歲小孩，是案343的孫子。（中央社製圖）

（中央社記者梁珮綺台北6日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布新增10例武漢肺炎確診，案365為4歲小孩，是案343的孫子。外傳北部某幼兒園因而停課，該縣市教育局官員表示，當案343確診時，已全校噴藥消毒。

教育局官員也表示，停課範圍及停課時間，以中央流行疫情指揮中心宣布為主。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，北部再傳家庭群聚感染，案343近期無出國史，丈夫（案356）3月17日從美國返台，而案343在3月20日出現咳嗽、流鼻水等症狀，3月24日至28日多次就診，3月31日再度就醫住院。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，案343、案356的4歲孫子確診，而外傳4歲小孩就讀的北部幼兒園因而停課，指揮官陳時中則表示，「確實有這個可能性，但細節仍待確認」，表示下午會統一說明。

而該縣市教育局官員表示，接獲案343確診訊息時，就已請廠商到校進行全校噴藥消毒，至於停課範圍及停課時間，以中央流行疫情指揮中心宣布為主。

台北市副市長黃珊珊上午被問及相關問題時也表示，由中央統一公布，若為台北市的幼兒園，就按照SOP處理。（編輯：李錫璋）1090406