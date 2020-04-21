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早安世界》敦睦艦隊染疫官兵足跡跨10縣市 簡訊警示20萬人
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早安世界》敦睦艦隊染疫官兵足跡跨10縣市 簡訊警示20萬人

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
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武漢肺炎疫情4/100

92官兵拒疫調 高市府籲海軍配合否則開罰

最新更新：2020/04/21 13:51
敦睦艦隊官兵在高雄活動趴趴走致疫情嚴峻，市府衛生局展開疫調，但有92名官兵以「未接獲上級指示，拒絕配合」。圖為海軍左營基地門口。中央社記者陳朝福攝　109年4月19日
敦睦艦隊官兵在高雄活動趴趴走致疫情嚴峻，市府衛生局展開疫調，但有92名官兵以「未接獲上級指示，拒絕配合」。圖為海軍左營基地門口。中央社記者陳朝福攝　109年4月19日

（中央社記者王淑芬高雄21日電）敦睦艦隊官兵在高雄活動趴趴走致疫情嚴峻，市府衛生局展開疫調，但有92名官兵以「未接獲上級指示，拒絕配合」，市府今天將發文海軍配合，仍違者要依法開罰，最高可處30萬元。

防疫資訊

市府衛生局指出，將緊急聯繫海軍司令部，請所屬單位及人員配合疫調，若有違反者，將依違反傳染病防治法第43條拒絕規避相關防治工作論處，得處以新台幣6至30萬罰鍰。

高雄市長韓國瑜及衛生局長林立人今天在市府召開「敦睦艦隊疫情記者會」，針對高雄市因為敦睦艦隊官兵活動足跡造成疫情險峻及防疫難度。

韓國瑜指出，744名官兵扣除24名已確診，350名戶籍在高雄，其中28人查不到資料，92人沒接電話，資料錯誤17人，願意配合疫調121人，拒絕疫調92名官兵。

衛生局官員指出，昨天取得高雄市籍官兵資料後，市府10餘名疫調人員分別聯絡，但是配合疫調有出現沒接電話及拒絕疫調等上述情形。

衛生局表示，要立即函請海軍司令部務必宣達所屬人員配合疫情調查，以利即時進行各項防疫工作及疫情控制。（編輯：謝雅竹）1090421

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