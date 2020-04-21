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iPhone舊機中華電降1.1萬 台灣大優惠醫護

最新更新：2020/04/21 18:58
電信業針對iPhone舊機降價，中華電宣布月繳999元以上高資費，iPhone XS系列最高降幅達1萬1000元。（圖取自Unsplash圖庫）
電信業針對iPhone舊機降價，中華電宣布月繳999元以上高資費，iPhone XS系列最高降幅達1萬1000元。（圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者江明晏台北21日電）電信業針對iPhone舊機降價，中華電宣布月繳999元以上高資費，iPhone XS系列最高降幅達1萬1000元；台灣大則力挺前線醫護，指定專案購機可折價2000元。

中華電信今天宣布推出iPhone指定機型限時優惠活動，搭配大4G購機月繳新台幣1399元，iPhone XS系列最高降幅達1萬1000元，iPhone 8、8 Plus及iPhone 7、7 Plus最高降幅達8000元，iPhone XR也同享最高折價4000元購機優惠。

此外，中華電信也加碼推出Apple Watch合購優惠，申辦iPhone任一機型，搭配指定方案，即享Apple Watch合購優惠最高現折2000元，自24日起至5月31日止，數量有限。

台灣大哥大則力挺前線醫護人員，宣布22日起到5月31日，醫護人員憑證申辦指定專案999（含）以上，台灣大所有機種包括本周五將開賣的蘋果iPhone SE等新機在內，均享有購機再折價2000元的優惠。

另外，台灣大哥大5G早鳥方案也升級，並擴大適用對象，搭配「自由選」或「好速成双」專案者，5G開台後，即可再享購買5G手機折價2500元的優惠。

台灣大並表示，iPhone SE預購/預約數量近萬支，其中，預購以黑色最受歡迎，占比高達55%，容量以128GB最多，占53%；預約同樣以128GB最受果粉青睞，占比59%，顏色則以黑、白兩色平分秋色，各占37%。（編輯：鄭雪文）1090421

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