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東華大學禁賣酒令爭議持續 師生待疫情後討論

最新更新：2020/04/22 21:08

（中央社記者張祈花蓮縣22日電）國立東華大學數十名學生今天抗議校方未經學生參與，逕自決議校園禁賣酒，要求開放學生代表出席行政會議；校方回應，基於校園健康與防疫所作行政措施，已與學生達成共識，疫情後再討論。

國立東華大學日前宣布，基於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫期間，避免因喝酒群聚，行政會議決議，校內餐廳和超商不得販售含酒精飲料，且行政教學區禁止飲酒，視疫情狀況再討論是否恢復販售。

禁賣酒令公布後，學生看法兩極，東華學生會率先認為不符程序，且無學生代表出席，提出包括應撤回決定、學生代表出席有關會議、相關議案由所屬委員會討論等3點訴求。

由於學生會多次以書信向校方反映沒有得到正面回應，今天由部分學生會成員及有相同理念的學生自發性發起抗議活動，遞交陳情書，希望校方能正視學生聲音，開放學生代表出席行政會議。

因等不到校方代表出現，數十人聚集在校長室門前靜坐，直到主秘古智雄出現，隨後校長趙涵㨗與抗議活動發起人劉俊良等人面談。

雙方面談達成幾點協議，說明禁止飲酒的行政教學區實際範圍、校內商店禁止販售含酒精飲品不變，等待疫情結束後，會與委外廠商委員會再討論，至於學生代表出席行政會議，則會在下一次校務會議中討論。

學生會長許冠澤告訴中央社記者，這次活動並不是學生會發起，但樂見其他學生主動參與並爭取學生事務，看到校方終於釋出善意，與學生面談。

許冠澤表示，學生會透過體制內的寫信反映沒有獲得校方積極回應，逼得學生只能以較「粗暴」的方式訴求，才獲得校方正視，他澄清，學生會對於校方決議並不是為反對而反對，而是希望校方能尊重學生意見，共同討論決議。（編輯：陳俊碩）1090422

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