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防疫旅館感染原因 柯文哲：通風、人員都有可能

2021/12/18 12:52（12/18 13:28 更新）
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（中央社記者蕭博文台北18日電）針對台北市防疫旅館出現群聚感染，市長柯文哲今天表示，通風系統、傳送人員都是可能的感染原因，擬下令所有旅館檢查通風設備，並精進傳送物品等標準作業程序（SOP）。

一名自柬埔寨入境的30多歲女性（案16859）在檢疫期滿返家後確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）；個案在台北市防疫旅館檢疫期住隔壁房的30多歲男性（案16870）隨後也確診。

柯文哲今天上午前往台北市金甌女中參與公投投票，結束後接受媒體聯訪時表示，目前全世界疫情進入第4波感染，與秋冬季、新變異株Omicron有關，不要看台灣好像沒什麼案例，但全世界的案例在上升、非常嚴重。

他說，現在每天平均約10個入境的人士是打過疫苗但感染的，而過去旅館防疫措施不像醫院般嚴謹，包括通風設備，所以不管是台北市、桃園市的案例，專家一看就知道是旅館內感染。

柯文哲表示，通風設備是好幾個房間共用一套，如果沒有隔絕，是可以透過天花板上的通風系統互相傳染，這是第一個可能；第二個可能是人員管理，包括門不可以同時開，因為同時開會傳過去，還有送東西的人不可以去摸門把。

柯文哲指出，通風設備一下子要改沒那麼容易，但還是要盡量矯正，所以大概會下令所有旅館進行檢查；此外，傳送東西的管理SOP還要精進，特別是春節檢疫7+7專案後危險度會更高。

柯文哲說，防疫政策還是要盡量防守，但沒有一場戰爭是用防守打贏，所以還沒打滿2劑的拜託去打，第2劑滿5個月的，還是盡量再去打，因為目前看起來，AZ打2劑對Omicron抵抗力還是不夠。（編輯：李錫璋）1101218

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