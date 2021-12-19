壽山動物園養病1個多月 紅隼康復重返自然[影]

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高雄壽山動物園今年10月協助救治一隻受傷、消瘦的保育類猛禽紅隼，經過40多天治療後，不但恢復健康，體重也倍增，動物園人員將其野放，看著紅隼振翅高飛身影，備感欣慰。

壽山動物園主任莊絢智對中央社記者表示，高雄壽山動物園協助救治野生動物，平均每月有10多件救援醫療案，其中最多的是獼猴，而小型貓頭鷹領角鴞也很常見，都是與人類生活圈重疊性較高的淺山動物。

壽山動物園日前在臉書發文表示，今年10月一隻虛弱的紅隼，被民眾拾獲後通報相關單位，來到壽山的醫療室。經過獸醫研判是左翅的軟組織受傷，且體態非常消瘦。

壽山動物園指出，獸醫先為受傷的翅膀固定後，再加上驅蟲及抗生素治療，讓紅隼逐漸康復。在獸醫及醫療小組持續的照護下，體重也從原本的133公克到237公克，增加一倍。

紅隼逐漸康復，翅膀也恢復到能進行飛翔訓練，精神也愈來愈好，在接受檢查時還經常出嘴攻擊。獸醫師不以為意笑說，這是好事，這代表牠的身體恢復不錯。

「快走吧！要健健康康的，不要再回來了！」經過飛行評估及捕食訓練後，紅隼一切正常，到達野放標準，壽山動物園醫療小組一致決定，讓這隻住了40多天的紅隼回歸大自然懷抱。

最後選定在一片田野與山林的交界地帶進行野放，被放在紙箱裡的紅隼，等紙箱門一開就振翅衝出，臨別還不忘「飛踢」紙箱一腳。飛翔的英姿，也讓參與野放的眾人激動不已，心中充滿喜悅與感動。

莊絢智說，不清楚這隻紅隼是否為留鳥，但每年春季，到了幼鳥育幼季，就容易接到鳥類救援案，通常是民眾看到幼鳥就撿拾送來，但幼鳥不能亂撿，因為親鳥可能就在附近，把幼鳥帶走未必是好事。（編輯：謝雅竹）1101219