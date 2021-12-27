北市松山區160戶社宅開工 花敬群盼113年完工

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（中央社記者陳俊華、實習記者陳怡潔台北27日電）台北市松山區社會住宅「延吉好室」今天舉行開工典禮，內政部次長花敬群說，這是今年在台北市第二個動工的社會住宅，預計興建160戶，希望能在民國113年完工。

內政部政務次長、國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群上午出席國家住宅及都市更新中心舉辦的「延吉好室」社會住宅開工典禮。

「延吉好室」位於台北市松山區光復南路巷內，在捷運板南線與松山新店線間，鄰近松山文創園區以及台北機廠，根據住都中心新聞稿，預計興建地下3層及地上13層的社住共160戶，預計113年完工。

花敬群致詞時表示，延吉好室建蔽率大概3成，換句話說，開放空間占6、7成，可成為鄰里的中小型公園；過去這裡其實是開心農場，因此會保留一定的開放空間，延續在都市裡面的種菜教育，保存歡樂氣息。

花敬群說，延吉好室設有托嬰中心，可協助附近的家長有良好托育環境；此外，延吉好室是住都中心目前社宅建案中，第一個納入整體衛浴規劃，新的工法對於未來整體建築物維護，是很有幫助的新理念，也希望能導入未來的社宅裡。

他表示，住都中心今年在全台推動將近50個社宅案，這個案子是今年在台北市第2個動工的社宅，也是全台第9個。

花敬群說，蓋社宅不是拚量，在品質維護、新的工法，甚至是未來營造產業如何提升量能，以及對於一般庶民居住的社區如何建立新價值和典範，都是政府推動社宅政策時，希望同步導入的觀念。（編輯：謝佳珍）1101227