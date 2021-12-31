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跨年北部東部濕涼 中南部日夜溫差大

2021/12/31 08:15（12/31 09:15 更新）
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中央氣象局31日表示，東北季風持續影響，夜晚清晨各地低溫約攝氏12至16度，新竹以南部分地區因輻射冷卻作用出現10度左右的低溫。（中央社檔案照片）
中央氣象局31日表示，東北季風持續影響，夜晚清晨各地低溫約攝氏12至16度，新竹以南部分地區因輻射冷卻作用出現10度左右的低溫。（中央社檔案照片）
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（中央社台北31日電）中央氣象局今天表示，東北季風持續影響，夜晚清晨各地低溫約攝氏12至16度，新竹以南部分地區因輻射冷卻作用出現10度左右的低溫。北台灣一整天體感較涼冷，中南部日夜溫差較大。

氣象局網站發布訊息指出，白天高溫在北台灣只有17至19度，一整天體感較涼冷，花東地區20至22度，中南部地區約23至25度，中南部日夜溫差較大，請留意溫度的變化適時增添衣物；天氣方面，只有迎風面的北海岸、東半部地區及大台北東側有降雨機會，其他地區為多雲到晴的天氣。

此外，桃園至台南、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，從事海邊及海上活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天東北季風影響，環境風場為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳，空氣品質為普通至良好等級，雲嘉南以南位於下風處擴散條件較差，易有污染物累積。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：黃世雅）1101231

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