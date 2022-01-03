元旦連假國道肇事件數增加 皆20分鐘內排除

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）交通部高速公路局今天公布今年元旦連假國道疏運統計，其中每日肇事件數平均為130件，高於110年同期119件，不過都能在20分鐘內排除事故。

高公局發布新聞稿，元旦連假國道每日肇事件數平均為130件，高於民國110年同期的119件，但在高公局與國道公路警察局合作下，平均20分鐘內就排除事故，有效提升事故處理效率，降低對整體車流影響。

高公局說，3天元旦連假期間，每日雙向交通量較110年元旦連假平均增加3.9%，整體壅塞狀況在發生數起大型車輛事故下，仍與110年元旦連假相近。

高公局說，這次元旦連假每日壅塞時段及路段與110年元旦連假相近，而國1彰化-員林雙向將原本3車道調整為3車道加1輔助車道，增加道路容量，全日交通量增加7.3%，且收假日尖峰時段車輛時速由31公里提升至51公里，增加20公里，較110年元旦連假同期已明顯改善。

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國5部分，這次連假南向交通量首日及第2天，分別較110年元旦連假同期增加11.1%、25%，雖然交通量明顯增加，但在疏運措施控管下，首日壅塞率僅3%，與110元旦連假同期相近，第2天則無壅塞情形。國5北向部分，連假第2天與110年元旦連假同期壅塞率相近，收假日壅塞率增加14%，高乘載管制則提早1小時30分結束。

高速公路1968網站及App在這次元旦假期最高瀏覽量為收假日的87.4萬次，是平日使用量6.7倍，較110年元旦最高瀏覽量65萬次增加35.4%。（編輯：張雅淨）1110103