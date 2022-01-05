陳時中抗疫缺席防疫紀錄片首映 籲關懷身邊人

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（中央社記者王心妤台北5日電）防疫紀錄片「沒有人該成為孤島」多角度拍下防疫旅館的人物故事，而今晚原訂出席首映會的衛福部長陳時中因桃園機場群聚案無法出席，但仍呼籲大家做好防疫工作並關懷身邊人。

「沒有人該成為孤島」今晚舉辦首映會，台北市副市長黃珊珊、台北市觀傳局長劉奕霆等人出席，而原訂出席記者會的衛福部長陳時中、衛福部醫福會執行長王必勝則因防疫無法到場，但仍希望中央與地方透過紀錄片能呼籲大眾做好防疫工作，並關懷身邊人，因為沒有人是一座孤島。

「沒有人該成為孤島」由財團法人彩晶文教基金會出品，陳鈺杰執導，影片記錄下2020年在疫情衝擊下產生的「隔離飯店」，拍下留學生、返國照顧年邁母親的旅客、以身作則的企業經營者、怕被感染卻想保住飯碗的飯店工作者，在自保與社會公義之間拔河，期待透過人物特寫，讓觀眾換位思考。

黃珊珊表示，感謝瀚寓酒店董事長馬維欣一開始就願意讓新建好的飯店加入防疫旅館行列，起到救援與領頭的作用。黃珊珊也呼籲各界落實防疫且無需太緊張，市府防疫團隊會加緊嚴查，確保防疫標準作業流程確實執行。

馬維欣以自身經驗稱讚台灣的防疫工作是世界的模範生，透過影片能記錄飯店嚴謹的防疫規定。他表示，「防疫工作是一個長時間的付出與努力，不要因為1%的失誤，否定他人99%的努力。」

陳鈺杰分享，此次拍攝難度高，前期光是湊齊拍攝團隊就是個挑戰，「大家聽到防疫旅館都避之唯恐不及，根本沒有人願意冒生命危險拍攝。」開拍後又因防疫規定，無法用平時拍攝方式記錄隔離過程，他說：「現在紀錄片完成要上映了，終於可以鬆一口氣。」

「沒有人該成為孤島」將於7日上映。（編輯：張銘坤）1110105