北市第4起防疫旅館群聚 個案住樓層清空只出不進

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市今天新增一起防疫旅館群聚案，為台北市第4起。北市府表示，個案居住的樓層已全數清空，此旅館即日起只出不進。由於專家檢測發現隔間有縫隙，不排除此為傳染途徑。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，北部再增1起防疫旅館COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚事件，為自美國入境的病例案17073傳染給隔壁房自瑞士入境的的案17127，後者改列本土病例，兩人均染Omicron變異株。

台北市衛生局說明，案17073在去年12月29日確診、案17127在去年12月31日確診後，衛生局即開始調查是否有群聚可能，並將2名個案居住的樓層清空、靜置及消毒。

衛生局指出，2名個案居住的樓層環境採檢均為陰性，但專家調查發現房與房之間的天花板隔間有縫隙，不排除空氣流通導致傳染的可能。

台北市觀傳局表示，2名個案居住的中正區某防疫旅館即日起只出不進，將協助轉介後續5筆訂單，等衛生單位安排環境檢測及空調技師查核空調設備、旅館依規定改善，由專家團隊判斷安全無虞後才可以再收住旅客。

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對於此為台北市第4起防疫旅館群聚案，觀傳局表示，將加強宣導各旅館落實SOP，同時正在進行各旅館的空調通風設備等檢查，預計下週可以完成，若有缺失會要求改善，無法改善則要求退場。

台北市中正區去年12月中爆發Delta群聚，但因傳染途徑為員工送餐時交叉感染，所以加強教育訓練後仍繼續營業。去年12月底，中正區另一家防疫旅館先後驗出3人感染Omicron變異株，今年1月3日確認為群聚案後，遭下令暫停收住旅客。中山區某防疫旅館昨天被定調Delta群聚後，被要求只出不進、等待調查。（編輯：張銘坤）1110106