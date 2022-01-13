聯邦銀行相關接觸者陰性 桃園6校1補習班可復課

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（中央社記者葉臻桃園13日電）聯邦銀行健行分行發生群聚案，桃園市今天有6所學校、1間補習班預防性停課一天。桃園市政府教育局今天晚間表示，6校及補習班相關接觸者採檢陰性，將在明天復課。

聯邦銀行健行分行出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案，今天新增11人確診，整起群聚案截至目前共14人確診；桃園市今天有6所學校、1間補習班因此預防性停課一天。

桃園市政府教育局今天晚間發布訊息表示，今天預防性停課的學校和補習班包括平鎮何嘉仁幼兒園、芭里國小、福克斯美語學校、平興國中、新生醫專、平興非營利幼兒園和仁和國小及附幼，因相關接觸者採檢陰性，將在明天復課。

教育局表示，新生醫專的部分，因為今天學生數較多且有考試，學校請相關接觸者該班同學先停課、進行消毒，其他班級學生在早上考試完後、中午停課，下午全校進行大消毒。

教育局表示，目前桃園市因為有確診者停課中的學校，華勛國小及附幼、普仁國小及附幼將停課至23日，興仁國小及附幼停課至21日。（編輯：張銘坤）1110113