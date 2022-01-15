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疫情84/300

桃機群聚擴大篩檢 北市141人陰性、131人檢驗中

2022/1/15 22:15（1/15 22:34 更新）
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桃機群聚擴大篩檢，北市府表示，共採檢272人，其中141人結果為陰性，131人檢驗中。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
桃機群聚擴大篩檢，北市府表示，共採檢272人，其中141人結果為陰性，131人檢驗中。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳昱婷台北15日電）桃機疫情衍生出中壢聯邦銀行及西堤餐廳群聚，導致在台北市工作的聯邦銀行員丈夫及住北市的西堤餐廳員工確診。台北市府表示，2案共採檢272人，其中141人結果為陰性，131人檢驗中。

台北市衛生局今晚發布新聞稿表示，有關案17771接觸者採檢進度，35名居家隔離者中有26人結果為陰性，其餘9人檢驗中；另擴大採檢233人，其中114人為陰性，其餘119人檢驗中。

衛生局表示，因案17801遭匡列居家隔離的4人中，1人採檢結果為陰性，其餘3人檢驗中。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，導致中壢聯邦銀行發生群聚感染，銀行員尾牙赴西堤餐廳用餐再引起餐廳群聚。

一名聯邦銀行員確診後，丈夫也染疫（案17771），因個案在台北市松山區工作，衛生局匡列35人居家隔離；另有一名西堤餐廳員工確診（案17801），住在台北市北投區，衛生局匡列4人居家隔離。（編輯：唐聲揚）1110115

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