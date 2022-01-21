國內疫苗護照39萬人次申請 BNT即將全數到貨

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北21日電）中央流行疫情指揮中心推出國內疫苗護照，截至今天中午已有約39萬人次申請；另今天又有BNT疫苗抵台，目前共到貨1433萬劑，總量1500萬劑即將全數到貨。

指揮中心推出俗稱「疫苗護照」的「數位新冠病毒健康證明」，去年12月28日上線，先供出國民眾申請使用；今天起國內疫苗護照啟用，上午8時起開放申請。

指揮中心指揮官陳時中今天說，截至今天中午11時30分，數位新冠病毒健康證明已核發約39萬份。他也提到，有看到網友分享申請過程順利，約1分鐘就可完成。

陳時中也說，今早第16批輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗99.45萬劑抵台，效期至今年5月25日；由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1500萬劑，目前已到貨1433.07萬劑，幾乎即將完成配送。

指揮中心也統計，昨天COVID-19疫苗接種40萬8361劑，以莫德納（Moderna）疫苗逾28萬劑最多。截至目前疫苗人口涵蓋率第1劑80.98%、第2劑73.17%、基礎加強劑接種率0.55%、追加劑接種率13.4%。

指揮中心發言人莊人祥說，1922疫苗預約平台第20輪預約，量能共約119萬劑，已預約95.4萬劑，預約率近8成。

莊人祥說，其中莫德納疫苗額滿，AZ、BNT與高端疫苗仍有餘額，如高端疫苗剩3.7萬劑，台中的剩餘數量最多，高雄、新北、彰化與屏東也都還有名額，預約至明天中午為止。

此外，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也說明醫療量能，全國專責病房與負壓專責病房總數共3039床，其中1168床使用中，占床率38.4%；確診個案集中於台北區與北區，占床率分別為43.2%與49.2%。

羅一鈞說，雖醫院仍有空床，但24日起仍會加開2處加強版集中檢疫所，促進機場採檢的輕症或無症狀患者分流，為疫情預作準備。

年節將近，媒體在疫情記者會上也詢問，是否有過年返鄉或移動的建議，陳時中說，仍可正常返鄉回家團聚，但不要太過擁擠，口罩也要戴好，返家後洗手，外出可隨身帶乾洗手，太擁擠的場所就不宜前往。（編輯：陳政偉）1110121