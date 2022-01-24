更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／學測111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
迪化街餅店李亭香貯存逾期原料 罰30萬元
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情4/300

蘆洲確診男曾與染疫房仲聚餐 匡列20人皆陰性

2022/1/24 11:32（1/24 12:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市蘆洲一名曾和北市染疫房仲聚餐的男子確診，匡列接觸者20人，採檢PCR皆陰性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
新北市蘆洲一名曾和北市染疫房仲聚餐的男子確診，匡列接觸者20人，採檢PCR皆陰性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市蘆洲區一名男子17日和北市染疫房仲等友人共4人聚餐，隔天就出現流鼻水等症狀，經採檢PCR陽性確診。新北市長侯友宜表示，匡列接觸者20人，採檢PCR皆陰性。

侯友宜今天參加一項活動接受媒體聯訪時表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情，當蘆洲出現個案時，市府就快速進行精準疫調及擴大匡列，目前匡列20人採檢PCR結果出來，都是陰性，市府仍會持續做好監測。

侯友宜說，新北市戒慎恐懼全力防範，希望把疫情守好。面對疫情千變萬化，防疫過程中絕對不能掉以輕心，全力防止疫情擴散，民眾在春節期間才能過一個平安好年。

侯友宜上午到新莊參加安置兒少「新年新衣暖暖愛」捐贈活動，會中，他表示，感謝很多寄養家庭照顧有變故及受暴的兒童，希望這項愛心活動能讓孩子們挑選自己所愛的衣服、開心過一個好年。（編輯：方沛清）1110124

（新北市政府提供）
（新北市政府提供）
新北市蘆洲區一名男子17日和北市染疫房仲等友人共4人聚餐，經採檢PCR陽性確診。新北市長侯友宜（前中）24日表示，已匡列接觸者20人，採檢PCR皆陰性。中央社記者王鴻國攝 111年1月24日
新北市蘆洲區一名男子17日和北市染疫房仲等友人共4人聚餐，經採檢PCR陽性確診。新北市長侯友宜（前中）24日表示，已匡列接觸者20人，採檢PCR皆陰性。中央社記者王鴻國攝 111年1月24日
延伸閱讀
台北市房仲確診和圓山飯店廚師為一家人 感染源不明曾與北市染疫房仲聚餐 蘆洲男確診新北公布足跡圓山飯店廚師一家3口染疫 足跡包括麥當勞全聯加油站
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀