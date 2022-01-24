蘆洲確診男曾與染疫房仲聚餐 匡列20人皆陰性

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新北市蘆洲一名曾和北市染疫房仲聚餐的男子確診，匡列接觸者20人，採檢PCR皆陰性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市蘆洲區一名男子17日和北市染疫房仲等友人共4人聚餐，隔天就出現流鼻水等症狀，經採檢PCR陽性確診。新北市長侯友宜表示，匡列接觸者20人，採檢PCR皆陰性。

侯友宜今天參加一項活動接受媒體聯訪時表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情，當蘆洲出現個案時，市府就快速進行精準疫調及擴大匡列，目前匡列20人採檢PCR結果出來，都是陰性，市府仍會持續做好監測。

侯友宜說，新北市戒慎恐懼全力防範，希望把疫情守好。面對疫情千變萬化，防疫過程中絕對不能掉以輕心，全力防止疫情擴散，民眾在春節期間才能過一個平安好年。

侯友宜上午到新莊參加安置兒少「新年新衣暖暖愛」捐贈活動，會中，他表示，感謝很多寄養家庭照顧有變故及受暴的兒童，希望這項愛心活動能讓孩子們挑選自己所愛的衣服、開心過一個好年。（編輯：方沛清）1110124

（新北市政府提供）