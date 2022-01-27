日本觀光新運具 鐵公路兩用車輕鬆轉換行駛模式

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日本最近出現一種觀光新運具，同時具備鐵、公路輪胎的「雙模式車輛」，不僅車輛本身吸睛，串起鐵公路沿線的觀光美景也處處是亮點。（日本高知縣國際觀光課提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年1月27日

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）日本最近出現一種觀光新運具，同時具備鐵、公路輪胎的「雙模式車輛」，不但外型吸睛，還能輕鬆轉換行駛模式，串起鐵、公路沿線的美景。

根據日本高知縣國際觀光課在台灣的代理誠亞國際昨天提供的新聞稿，日本首輛「鐵路公路兩用車（DMV）」於去年12月25日在四國德島縣海陽町的阿佐海岸鐵道啟航。

DMV（Dual Mode Vehicle，DMV）為同時具備鐵、公路用輪胎的「雙模式車輛」，不僅車輛本身吸睛，串起鐵公路沿線的觀光美景也處處是亮點。

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目前，DMV將德島縣海陽町與高知縣東洋町、室戶市串連，DMV時速約50、60公里，於德島縣海陽町「阿波海南文化村」至「阿波海南」間以公車模式行駛，在「阿波海南」至高知縣「甲浦」區間切換為鐵路模式，再於「甲浦站」轉換為公車模式行駛至「海之站東洋町」與「道之站宍喰溫泉」間，週末及例假日則追加每日一往返班次，行經「室戶廢校水族館」至「室戶世界地質公園」、「室戶岬」、「海之站TOROMU」。

高知縣國際觀光課希望COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩、邊境解封後，台灣民眾到日本能體驗搭乘鐵公路兩用車旅遊的樂趣。（編輯：張芷瑄）1110127