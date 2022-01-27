高市新增8確診 陳其邁：社區無不明傳染源個案

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高雄市長陳其邁（中）27日在記者會表示，高雄市本日新增8例本土個案，其中4例為家庭群聚感染，都是原匡列對象；另有3名國內線貨船外籍船員，因接觸造船廠維修人員造成職場接觸感染；還有1人是在社區裡與造船廠員工接觸遭傳染，CT值超過30。中央社記者曾以寧攝 111年1月27日

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（中央社記者曾以寧、蔡孟妤高雄27日電）高市府表示，高雄今天新增8例確診，傳染源明確，並有個案曾在18日搭高鐵往返左營、南港。市長陳其邁表示，旗津居民幾乎都已完成篩檢，無不明感染源個案，社區傳播風險低。

高雄市長陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上表示，高雄市今天新增8例本土個案，其中有4例為家庭群聚感染，都是原匡列對象；另外有3名國內線貨船外籍船員，因為接觸到造船廠維修人員導致職場接觸感染；還有1人是在社區裡與造船廠員工接觸遭傳染，CT值超過30。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明個案關係表示，案18689是5歲男童，與最早發現確診的案18155曾在同診間進行復健，並與案18444為同住家人，已匡列，但發病較晚。案18642與18545是同住家人，匡列隔離確診。案18688則搭乘案18186開的交通船，經匡列隔離，同住的案18637確診，18688再次採檢也確診。

國內線貨船「進薪輪」外籍船員部分，潘炤穎說，案18638、案18639、案18643是在同船隻工作的工人，16日曾開待修復的另一艘船進入新光造船廠，在17、18日與多名已有員工染疫的嘉勝工程行在同空間工作，因此造成傳染。社區接觸傳染部分，潘炤穎說，案18545在20日與案18641密切交談約1小時染疫。

潘炤穎並說明確診個案足跡，18日曾有確診者搭乘高鐵128車次和高鐵1241車次往返左營到南港站，並有個案20日曾到明正國小附設幼稚園；其餘包括旗津郵局、赤鬼炙燒牛排館高雄博愛店、左營區公所、旗津區傳統市場等共20多處入列。

陳其邁並表示，按時間序列，目前已進入第3波傳染期間，是守住社區的關鍵期，所以市府會加強社區篩檢與社區定點監測，以找出社區裡可能傳染源，但並未看到社區中有不明感染源的情況。

陳其邁說明高雄各處擴大篩檢結果表示，風險最高的高雄港中島管制站職場接觸者共已採檢1萬2469人，共10人PCR陽性；118號碼頭與貨櫃輪採檢風險相對較低的中島管制站接觸者，共篩7402人，無人確診。

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前鎮、小港區社區篩檢站部分，陳其邁說，共篩檢4987人，僅1名原匡列對象就近前往篩檢確診，其餘社區民眾無人確診；旗津呼吸道症狀就診民眾採檢部分，陳其邁說，共882人就診，採檢868人，無陽性，尚有14人待採檢。

旗津區社區篩檢站部分，陳其邁說，共篩2萬2502人，其中3名社區民眾確診，經疫調都有確診個案接觸史，另外5名陽性個案都是匡列對象。陳其邁並表示，旗津區實際常住人口約占總人口6成，截至今日採檢達人口57%，已經幾乎都有完成採檢，目前看來旗津社區傳播風險很低，但市府仍會持續針對疾病流行狀況做風險管理。（編輯：陳仁華）1110127