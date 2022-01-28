騰龍遊覽車蘇花撞山釀6死 駕駛患糖尿病雙腳潰瘍上路

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騰龍遊覽車去年3月在蘇花公路撞上山壁釀6死，運安會公布報告，事故當天患糖尿病的駕駛雙腳帶著潰瘍傷口上路。（圖取自運安會網頁ttsb.gov.tw）

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）民國110年3月16日，騰龍通運所屬遊覽車在蘇花公路撞上山壁，造成6死39傷。運安會日前公布事實資料報告，遊覽車駕駛患糖尿病且控制不佳，事故當天雙腳帶著潰瘍傷口上路。

至於事故原因，國家運輸安全調查委員會正進行全面分析，駕駛患有糖尿病且控制不佳與事故的關聯性是其中一項重點。

根據運安會事實資料報告，事故當天天氣及路況良好，駕駛未酒駕也未超速，但車輛駛出新澳隧道後為長下坡路段，通過第2個彎道時，駕駛反覆操作油壓減速器控制車速，駕駛指油壓減速器感覺沒動作，多次踩煞車也感覺沒煞車，駕駛認為是車輛故障。

不過，事故現場有2條35公尺及37公尺的煞車痕跡，運安會檢視油壓減速器、變速箱與煞車系統都正常，且依後車的行車紀錄器影像資料，事故前，遊覽車的煞車有間歇性亮起。

另依據行車視野輔助系統影像及全球衛星定位設備GPS資料，事故前不到1分鐘，駕駛突然神情開始改變，隨後多次低頭觀看方向盤下方，並將檔位由5檔換檔至N檔。

運安會事實資料報告顯示，遊覽車駕駛為48歲男性，民國84年10月取得職業大貨車駕照，民國89年3月取得職業聯結車駕照，民國105年1月9日與騰龍通運簽訂勞動契約，平時主要工作為駕駛計程車及駕駛騰龍遊覽車。

依據遊覽車駕駛事故前於樂生療養院病歷資料，駕駛自民國100年3月起就被診斷出有第2型糖尿病，103年12月診斷紀錄顯示有糖尿病控制不佳情形，後續於新陳代謝科門診，須定時服用藥物並注射胰島素，事故前1年的門診都有糖尿病控制不佳紀錄，最近1次是110年3月10日，診斷摘要含：起因於潛在病的糖尿病，伴有未明示的併發症、左側下肢皮膚膿瘍等。

事故後，遊覽車駕駛於羅東博愛醫院治療，醫院診斷證明中，除了頭部及手部外傷外，還有雙下肢慢性靜脈潰瘍傷口及雙下肢慢性深層靜脈血栓，護理紀錄為雙下肢小腿，左腳4x2公分潰瘍傷口，右腳10x8公分潰瘍傷口，非本事故造成。

運安會的事實資料報告也提供了蘇澳分局於110年3月18日調查筆錄，事故駕駛表示雙腳因糖尿病造成的潰瘍傷口已有5至6年。另約3年前曾駕駛遊覽大客車時，因糖尿病發作造成腳麻情形，當時左腳無法踩離合器，即要求公司換駕駛。

根據目前道路交通安全規則對職業駕駛人體格檢查的規定，對年滿60歲者的限制較嚴格，若患有糖尿病且血糖無法控制良好，無法通過體檢。

除了事故駕駛的健康因素外，運安會也會分析車輛結構及座椅安裝方式等對乘客的保護程度，預估完整調查報告至少還要半年才會完成。（編輯：管中維）1110128