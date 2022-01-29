獎金還沒被抱走 小年夜大樂透頭獎保證1億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北29日電）台彩表示，今晚開獎的第111009期大樂透頭獎無人中獎，獎金新台幣3191萬元累入次期，貳獎由1注獨得688.8萬元獎金；30日小年夜開獎的大樂透頭獎保證1億元。

大樂透今晚加開的9個春節大紅包中獎號碼，按大小順序分別為03、05、06、14、32、35、37、43和48，本期共開出14組，皆為一注獨得100萬元獎金。

台彩表示，本期共有14家投注站開出春節大紅包獎項，其中桃園市桃園區的「千百萬彩券行」過去曾有多次開出大獎的紀錄，除了在109年2月開出3.73億元大樂透頭獎，本屆（103年起）也開出過6次今彩539的頭獎；103年至109年已開出6次春節大紅包獎項，今晚再次開出，累計開出春節大紅包次數高達7次。

此外，桃園市龜山區的「來就富商行」曾於本屆開出3次今彩539頭獎，105年至109年間也曾開出6次春節大紅包獎項，今天再添一筆春節大紅包，累計開出次數也達7次之多。

統計到今晚止，春節大紅包獎項累計送出39組，還有321組百萬大獎待送出，明天小年夜大樂透的頭獎保證1億元，並將繼續加開9個獎號，有意試試手氣的民眾別錯過。（編輯：張均懋）1110129