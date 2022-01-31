高雄、桃園超旺彩券行 曾開10次春節大紅包

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（中央社記者吳佳蓉台北31日電）想中大樂透「春節大紅包」，以下投注站路過千萬別錯過。台彩統計，高雄市苓雅區的「大興金香舖」及桃園市平鎮區的「晉億投注站」，近8年累計已開出10次「春節大紅包」，幾乎成財神爺走春必經地點。

農曆春節期間，大樂透除從1月28日起連15天開頭獎，並另外增開360組「春節大紅包」，每組獎金新台幣100萬元。

根據台彩公司提供的統計資料，有幾間彩券行可說是開出大樂透「春節大紅包」最旺地點。

從2014年至2021年間，位於高雄市苓雅區成功一路的「大興金香舖」，以及桃園市平鎮區育英路上的「晉億投注站」，累計都開出過10注「春節大紅包」，是南北走春不可錯過的買彩券地點。

此外，新北市板橋區中山路二段「一夕致富彩券行」也曾開過9注「春節大紅包」。

若以縣市看，統計2021年360組春節大紅包共有464注中獎（含1注獨得及單組多注中獎），以新北市中獎注數75注最多、抱走5454萬元獎金；其次是台北市，開出68注、獎金5362萬元，而人口稠密的六都包辦前6名。

六都之外，則以屏東縣開出18注最多，彰化縣開出16注居次。

在買法方面，「春節大紅包」得主大多為電腦選號，去年有76.1%得主採用電腦選號，86.4%沒包牌就中獎。但與2020年相比，自選、包牌中獎比重已提升4到5個百分點；去年得主平均單張彩券購買金額為481元，相較2020年成長84%，出手越來越大方。

台彩還進一步統計，去年整體電腦型彩券（含威力彩、大樂透、今彩539及雙贏彩）得主與一般民眾在購買彩券習慣上的差異。

結果發現，威力彩得主與一般投注民眾買法，最大差異在於有高達5成是包牌，推測應與威力彩玩法有關。亦即，威力彩須同時對中第一區及第二區獎號才算中獎，採取第二區1至8號包牌方式購買，中獎率可由原本的2209萬分之一增至275萬分之一，更有利對中頭獎。

不過，可能是威力彩單注100元的售價較高，一般投注民眾買威力彩時包牌的比重僅3.2%。

至於大樂透得主與一般民眾買法相比，也有較多採取包牌且經常是連續多期投注；因此，大樂透得主的單張購買金額平均高達694元，遠高於一般民眾平均購買金額197元。（編輯：蘇志宗）1110131