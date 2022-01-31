除夕夜大樂透連3槓 初一頭獎上看2.1億元

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（中央社記者蘇思云台北31日電）台灣彩券公司表示，今晚開獎的大樂透和威力彩頭獎都未開出，2月1日開獎的大樂透頭獎上看新台幣2.1億元；威力彩頭獎已連29槓，頭獎獎金累入次期，2月3日開獎的獎金上看8億元。

台彩公司表示，大樂透第111011期今晚開獎，中獎號碼為14、33、43、44、32、04，特別號49。大樂透頭獎未開出，連3摃，下期（2月1日）預估銷售3.2億元，頭獎累積金額上看2.1億元。

大樂透加碼的春節大紅包獎項，本期開出9個中獎號碼從小到大依序為01、03、09、25、33、34、36、43和48，民眾購買的大樂透只要對中9個獎號中任6個就贏得春節大紅包獎項，每組獎金100萬元。

春節大紅包除夕夜開獎結果，共送出30組100萬元，總中獎注數為37注，其中有24組為一注獨得100萬元，5組為2注均分，每注各得獎金50萬元；另有一組有3注中獎，每注分得33萬3333元。

台彩表示，今晚開出春節大紅包獎項的投注站共35家，有2家一次開出2注，其中一家是台中市北屯區的「錢太祖彩券行」，今天開出的2注中獎金額各為100萬元和50萬元，包含今天的2注在內，本屆累計開出5注春節大紅包獎項。

台彩表示，另一家為南投縣南投市的「一六八彩券行」，該投注站曾於108年開出1億元大樂透頭獎，110年春節期間也曾開出一次春節大紅包獎項，今晚一舉增添2筆紀錄，2注獎金皆為100萬元。另外，位於台中市烏日區的「億萬彩券行」自105年至110年共開出過5次春節大紅包獎項，今晚再添一次，累計本屆開出春節大紅包次數多達6次。

台彩表示，大樂透春節大紅包加碼活動從1月28日起跑，統計到除夕夜為止已送出85組100萬元，中獎注數累計達96注，其中有75注獨得百萬獎金，春節大紅包剩餘組數還有275組，大年初一開獎的大樂透除了頭獎上看2.1億元外，將繼續加開9個獎號，買一張大樂透可以對2種獎項。（編輯：張均懋）1110131