樹木修剪無標準 東縣府不排除訂規範

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長不高的樹2（中央社記者盧太城台東縣2日電）曾是台東縣樹、台東主要的行道樹－小葉欖仁，有9成被修剪破壞原有樹型，失去雨傘樹的優雅，台東縣政府表示，未來不排除訂定樹木修剪規範。

小葉欖仁塔狀的樹冠層次分明，因此被稱為雨傘樹，又因適合任何土地栽種和耐風，20幾年前被選為台東的縣樹，象徵台東人堅毅的精神。

因此台東行道樹、公園、機關、學校，都以小葉欖仁為主要景觀樹。不過，每年都會遭到1至2次的修剪，近9成失去原有的雨傘樹形。不僅小葉欖仁，台東的景觀樹和行道樹都出現修剪亂象。

目前台灣僅有少數縣市訂定「樹木修剪規範」，台東縣政府則未未訂定「樹木修剪作業規範」，導致包商、鄉鎮公所沒有正確的修剪行道樹規範。

台東縣政府農業處長許家豪接受中央社記者訪問時表示，台東縣政府雖然有行道樹管理維護自治條例，但是沒有「樹木修剪作業規範」，完全由縣府各科室和鄉鎮市公所自行約束修剪樹木包商，如果日後間剪樹木的包商再馬馬虎虎，台東縣政府將考慮統一訂定台東縣樹木修剪作業規範。

台東縣籍立法委員劉櫂豪表示，台灣很多機關都有種樹，但因為每年颱風侵蝕，所以這些樹在颱風季前都需要修剪，但因每個公部門專業程度不同，很多路樹都被齊頭式的修剪，不僅造成外觀不佳，日後路樹的生長也不好。

劉櫂豪表示，108年5月間他在立法院要求行政院公共工程委員會，應該納入專業意見，將路樹修剪的標準程序訂定出來，讓所有公部門的執行，都能修剪出兼顧安全及美觀的路樹，希望工程會加快腳步訂定規範。

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根據台北市103年訂定的「台北市樹木修剪規範」，修剪應由技術人員施行，必須熟知的操作過程及其風險，以及所需器具的使用操作方法。

另外，修剪作業進行前，須了解及確認辦理之目的且具正當、充足與明由方能辦理。必須呈送專業的修剪計畫。最重要的是不可進行樹冠截頂（斷頭式、理平頭）以及電線桿方式。樹木應保持其原生型，儘量維持其主枝 （幹）生長。每季修剪葉量不超過總葉量25%。（編輯：孫承武）1110202