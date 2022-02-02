失去縣樹光環 台東雨傘樹成為一棵長不高的樹

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長不高的樹1（中央社記者盧太城台東縣2日電）雨傘樹是台東主要的行道樹，也是校園、公園景觀樹；但經常面臨「斷頭式」修剪，不是長不高，就是長得奇形怪狀，失去了雨傘樹的優雅姿態。

台東市民航路上老婦人指著家門前被修剪不成形的小葉欖仁 （雨傘樹），難過的說，這2棵小葉欖仁躲過5年前尼伯特颱風的17級強風，卻躲不過人禍。

「它就是一棵長不高的樹」，台東縣鹿野鄉永安村高台大草原，每年熱氣球嘉年華湧入數10萬觀光客人次，入口處的整排小葉欖仁，種了20幾年，永遠長不高，住在附近的張姓民眾說「這些樹擋到電線，所以每年都會被砍2次」。

除此外，台東的門面台東市火車站前的興安路和寶桑國中前的小葉欖仁，也都曾被斷頭式的修剪，台東路旁幾乎看不到一棵保留原樹型的小葉欖仁。

林務局台東林管處林政課長葉明璋表示，小葉欖仁原產非洲並非本土樹種，主幹挺直，塔型樹冠，層次分明，整齊有序的平舖開來，看起來格外細緻優雅，就像打開的雨傘般，因此被稱為雨傘樹。

根據台東縣政府簡報資料，小葉欖仁因耐強風鹽份，任何地方都適合種植，且樹勢強健，民國79年獲選為台東縣樹，代表台東人落地生根、吃苦耐勞的堅毅精神。

民國80年3月12日的植樹節，當時縣長鄭烈更帶領地方各界首長在台東縣立體育場種下48棵的小葉欖仁；同時在各鄉鎮市發放小葉欖仁的樹苗，將近2萬餘株，台東開始全面展開縣樹推廣。

此後小葉欖仁出盡風頭，台東的行道樹、學校校園、公園、公家機關，甚至連鄉下產業道路，處處可見小葉欖仁，台東境內種植了將近10萬棵小葉欖仁。

風光10年後，儘管小葉欖仁長的優雅，適應台東環境，但始終背負著外來種的「原罪」。台東縣議會91年作成決議，重新選本土樹種作為台東縣樹。

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台東縣政府於是在91年4月公告，「因小葉欖仁原產非洲並非本土樹種，而當初決定縣樹之過程亦遭各界質疑，因此重新公開甄選縣樹更符合現今之民主潮流」。同年7月選出新縣樹–樟樹。

長期關注台東樹木的已退休林試所太麻里研究中心職員說，台東的小葉欖仁失去「縣樹」光環後，只要有電線通過的地方，樹形就被剪修的奇形怪狀，「有彎腰的，有斷臂的」；沒有電線的地方則遭縣市政府、鄉鎮公所以颱風季來臨為由，遭斷頭式修剪，9成失去原來雨傘樹的優雅，成為「一棵長不高的樹」。（編輯：孫承武）1110202