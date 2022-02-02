大樂透初二春節大紅包開24組 初三頭獎估1.3億

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（中央社記者吳家豪台北2日電）台灣彩券公司表示，今晚開獎的第111013期大樂透頭獎未開出，頭獎金額新台幣6333萬元累入次期，初三頭獎預估上看1.3億元。

大樂透春節大紅包加碼活動已進入第6期，今晚開出的9個春節大紅包獎號依大小順序分別為04、13、19、21、24、35、37、42、43，本期共送出24組100萬元獎金，其中19組為1注獨得100萬元；另有5組為2注均分，每注各得50萬元。

開出本期春節大紅包獎項的投注站中，新北市新莊區「天天來投注站」今年除夕才開出1注春節大紅包50萬元，今天再度開出100萬元大紅包。

有幾家投注站過去曾有開出威力彩、大樂透頭獎或開出數次春節大紅包的紀錄，其中台北市士林區「飛來發彩券行」104年開出27.8億元威力彩頭獎，且從105年至109年已累計開出9注春節大紅包，今天再度開出大紅包，為本屆第10度開出大紅包，與桃園市平鎮區「晉億投注站」並列全國開出最多春節大紅包獎項的投注站。

台彩表示，大樂透春節大紅包加碼活動總計要送出360組100萬元，統計自1月28日活動開跑以來，累計已送出136組，約占總組數的38%，目前仍有224組100萬元獎金待送出，明天大年初三開獎的大樂透頭獎上看1.3億元，並將繼續加開9個獎號，只要對中其中任6個即對中百萬元的春節大紅包獎項。

此外，頭獎已29連摃的威力彩明天晚上也將開獎，頭獎累積金額預估上看8億元，為第4屆以來春節期間的最高頭獎金額。（編輯：楊凱翔）1110202