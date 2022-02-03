情侶刮中百萬 男子當場下跪求婚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北3日電）年節期間，彩券行總是特別熱鬧，一對30多歲的情侶，被投注站門口的Q版土地公吸引，前往購買「2000萬超級紅包」試試手氣，沒想到刮中百萬大獎，男子當場下跪求婚，喊「結婚基金有了」。

根據「來就發商行」描述，刮中百萬獎的是一對30多歲的青梅竹馬，刮中大獎當天在土地公廟拜拜祈福，看到旁邊的投注站門口也有Q版的土地公，像是對兩人微笑招手，於是決定到彩券行買刮刮樂試手氣。

店家介紹春節最熱賣的「2000萬超級紅包」，沒想到真的刮中大獎100萬，兩人不敢置信，開心且低調地離開，過了幾小時決定再回店裡請店家幫忙確認是否真的中獎。

店家確認後，男子當場下跪求婚說「結婚基金有了」；女生則開心表示，謝謝土地公讓她今年當新娘，明年生個兔寶寶。

過年期間，不少民眾會買刮刮樂試試手氣，另有一對年約30歲的情侶，除夕夜騎著機車找彩券行買刮刮樂，同樣喜從天降，抱回百萬。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他們當時經過「嘟來發彩券行」，被門口大大的數字11吸引，停下車走近看才發現原來是兩串大大的炮竹，一進店裡女生就說要11號的「2000萬超級紅包」刮刮樂，沒想到居然真的刮出百萬大獎，兩人開心地抱在一起。

2000萬超級紅包共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元。統計至2月1日，已刮出1個2000萬元、3個200萬元+BMW休旅車、141個100萬元。（編輯：楊蘭軒）1110203